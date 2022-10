Zilu Camargo emociona ao relembrar foto do pai e ex-sogro: ''Saudades''

Ex-mulher de Zezé Di Camargo, Zilu Camargo, relembrou foto de seu pai com Francisco Camargo e emocionou

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 11h17

A ex-mulher de Zezé Di Camargo (60), Zilu Camargo (64), emocionou nesta quinta-feira, 13, ao recordar uma foto do pai do cantor, Francisco Camargo, com o seu pai, Geraldo.

Aproveitando o clima de tbt, a empresária resgatou a lembrança especial de quando os dois eram vivos e desabafou sobre a saudade que sente deles.

"Tbt de duas pessoas que foram muito especiais na minha vida, e que hoje desfrutam juntos da eternidade e do céu que eles tanto nos fizeram sentir quando estiveram por aqui! Meu amado pai Geraldo e Seu Chico querido, a saudade é grande... mas o amor sempre será imensurável e insuperável!", disse Zilu Camargo.

É bom lembrar que o pai da famosa faleceu durante a pandemia e ela não pode voltar ao Brasil por conta de seu processo de visto nos EUA. Seu Geraldo morreu após ter complicações desenvolvidas pela covid-19.

"Pai, você nos pegou de surpresa... e ninguém estava preparado para essa despedida... mas assim Deus permitiu... e não nos cabe argumentar, ainda que essa dor nos dilacere! Desfrute do verdadeiro descanso... àquele que traz a verdadeira paz", postou ela em agosto do ano passado.

Zilu Camargo impressiona ao mostrar como ficou sua casa após furacão

Morando em Orlando, nos EUA, há mais de dois anos, Zilu Camargo passou por um susto nas últimas semanas por lá. Isso porque, a casa da empresária está localizada em um lugar por onde houve uma forte tempestade por conta de furacão Ian.

Em sua rede social, a famosa mostrou em vídeos como ficou sua residência após a passagem do fenômeno natural e impressionou com as imagens.

"Gente do céu, que sujeira! Olha como destrói tudo, destrói as árvores", foi registrando ela a piscina suja e a parte da frente de seu lar com muitas árvores caídas.

