Zilu Camargo é chamada de 'chifruda' e dispara contra seguidora: ''Esse fardo não é meu''

Zilu Camargo recebe comentário maldoso de internauta e expõe hater ao rebater nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 14h05

A empresária Zilu Camargo (63) resolveu entrar numa brincadeira na web, mas foi ofendida por haters de plantão.

Na manhã desta quinta-feira, ela entrou na onda que viralizou na web e quis saber pelo que era chamada, fora seu nome.

Zilu acabou recebendo uma mensagem totalmente desnecessária nos Stories de seu Instagram. Uma seguidora escreveu que ela era "chifruda" e a empresária fez questão de responder o comentário maldoso.

"Esse fardo não é meu. Não tenho responsabilidades sobre as atitudes alheias. Que pena ver uma mulher escrever disso", declarou Zilu Camargo.

Vale lembrar que Zilu foi casada com Zezé Di Camargo (59), de quem se separou em 2012 e é atual de Graciele Lacerda (41).

Outra seguidora disse que a empresária era conhecida como "ex do Zezé", e ela, sem perder a pose, disse: "Com muito orgulho. Olha que família linda que construímos juntos".

Recentemente, Zilu negou que sabia do relacionamento do ex-marido com Graciele enquanto eram casados. "Nunca tive relacionamento aberto com ninguém. Casei, construí minha família com muito amor, ensinei meus filhos a valorizarem a família e jamais aceitaria viver um relacionamento aberto", afirmou ela.

Confira a resposta de Zilu Camargo: