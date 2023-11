Zezé di Camargo se pronuncia após noiva ser acusada de atacar sua família: "Lado errado"

Zezé di Camargo se pronuncia após noiva ser acusada de ter perfil fake; ela teria feito ataques contra a família Camargo

O cantor sertanejo Zezé di Camargo quebrou o silêncio sobre as graves acusações que sua noiva está sofrendo. Ele enviou um recado nas redes sociais após Graciele Lacerda ser acusada de usar um perfil falso para atacar familiares.

“Estão aproveitando de uma situação pra pisar na pessoa [Graciele] com mentiras, mas enfim, a gente vira alvo, né? E aí as pessoas levam tudo pro lado errado. Na verdade, eu não confirmei nada. Só confirmei que ela tinha um fake, como todo mundo tem”, declarou ele para a jornalista Fábia Oliveira.

Segundo o cantor, o uso desse tipo de perfil é para enfrentar ataques que os dois sofrem nas redes sociais desde que assumiram o namoro após o fim de seu casamento com Zilu Camargo.

“Como eu tenho e até usei ele, falei: ‘você deve ter também um fake pra numa hora que quer responder alguma coisa sem usar o próprio nome’. Mas nesse sentido. Vivendo e aprendendo, né? Fazer o quê! O que estão imputando a ela [Graciele], vai ter que ser provado tudo na Justiça”, disse.

Graciele Lacerda disse que vai à Justiça

A modelo Graciele Lacerda se pronunciou na noite desta terça-feira (31) sobre as graves acusações das quais foi vítima nas últimas horas. Segundo informações que estão circulando, ela teria mantido um perfil falso para atacar membros da família de Zezé di Camargo.

Abalada com as acusações, ela disse que vai até a delegacia e consultou seus advogados. A artista não descarta mover uma ação judicial após o vazamento de prints e vídeos que supostamente comprovam que ela é dona do perfil.