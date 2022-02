Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda fazem foto arrasadora no banheiro

Em banheiro de show, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda protagonizaram clique cheio de atitude

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 11h23

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), encantou ao compartilhar um clique deles feito durante um show do cantor.

Nesta sexta-feira, 11, a musa fitness publicou um registro que tiraram no banheiro do local e chamou a atenção.

Bem arrumados, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo esbanjaram muito estilo, apesar do ambiente inusitado.

"Eu e você, você e eu! Sim, juntinhos! Em todos os lugares e momentos! Brincadeiras a parte, esse post é para registrar e eternizar a noite de ontem, onde você começou uma nova etapa da sua vida", começou se declarando a influenciadora.

"Sem pretenção, apenas buscando ser feliz e se realizar! Ser feliz é um dever é um direito de todos nós, e você mais do que ninguém merece! Sempre se doou, se anulou e priorizou os outros, a felicidade daqueles que ama!", escreveu.

- Na piscina da fazenda, Graciele Lacerda dá show de boa forma ao mostrar corpaço em biquíni fininho

Graciele Lacerda continuou: "Hoje te ver no palco, com os olhos brilhando e cantando de forma tão linda me enche o coração de orgulho e gratidão a Deus! Me junto aos seus fãs para aplaudir seu sucesso e talento! E eu não me “aguento” de felicidade e orgulho. Por aqui sigo aplaudindo e amando Meu amor, que Deus te abençoe hoje e sempre!".

Para o show de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda apostou em um vestido branco cheio de aberturas e arrancou elogios ao mostrar suas curvas iluminadas na peça.

Veja a foto de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda: