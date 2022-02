Graciele Lacerda rouba a cena com look branco aberto em show de Zezé

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou curvas iluminadas em vestido branco e chamou a atenção

Mais um look de Graciele Lacerda (42) deu o que falar!

Para um show de Zezé Di Camargo (59) nesta quinta-feira, 10, em São Paulo, a noiva do cantor caprichou na produção e abusou do iluminador se destacando no local.

Usando um vestido branco todo estiloso, com fenda e recortes, Graciele Lacerda exibiu suas curvas saradas com elegância.

"Uma noite especial! @zezedicamargo Vou compartilhar nos stories tudo com vocês!", contou a influenciadora em sua rede social.

Nos comentários, os seguidores da musa fitness logo ficaram admirados. "Que mulherão!", exclamaram os fãs. "Linda demais", disseram outros.

Recentemente, em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Graciele Lacerda revelou se fez plásticas para ficar sarada.

Veja o look de Graciele Lacerda: