Zé Felipe veste cropped e recebe reprovação da esposa, Virginia: “Tá horrível”

Zé Felipe elegeu blusa curtinha para um passeio em família, mas teve que trocar de roupa a pedido da esposa, Virginia Fonseca

Nesta terça-feira, 07, Zé Felipe surpreendeu ao apostar em um cropped para passear com a esposa, Virginia Fonseca, durante uma viagem em família a Orlando, nos Estados Unidos No entanto, a influenciadora digital não curtiu a escolha do marido e fez questão de expressar sua desaprovação à ‘blusinha’ através das redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, a loira expôs a look do cantor em um vídeo no stories: “Agora Josefino aderiu ao cropped, mas diz ele que tem que colocar com a cueca assim para não ficar tão cropped”, Virginia mostrou que o marido ajustou sua roupa íntima para cobrir a região da barriga devido ao modelo mais curto da blusa.

"Para dar um tchan, né? Ela é um cropped, mas é diferente", o filho do cantor sertanejo Leonardo justificou a escolha da 'blusinha', mas sua esposa reprovou: "Tá horrível, José! E essa bermuda aí? Coloca a preta", disse a loira, que reforçou sua opinião na legenda do registro: "Odiei com essa bermuda, minha sinceridade é incrível", escreveu.

Zé Felipe aposta em cropped e desagrada Virgínia Fonseca - Reprodução/Instagram

Na sequência, Zé Felipe prontamente acatou as ordens da sua esposa e trocou sua bermuda por um modelo preto: "Agora está bem melhor, tipo ok. Assim está ok." Virginia aprovou a combinação com a blusa mais curta. O cantor, em tom de bom humor, brincou sobre o tamanho da blusa: "Encolheu na secadora”, ele finalizou o vídeo.

Zé Felipe troca de roupa após pedido de Virgínia Fonseca - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que em junho deste ano, Zé Felipe debochou de um look polêmico de seu irmão caçula, João Guilherme, que também apostou em um cropped para participar de um desfile: "A secadora encolheu a roupa do João e ficou beirando o umbigo", disse ele antes de elogiar o irmão. "Mas o João é bonito com qualquer coisa. Não tem jeito”, exaltou.

Zé Felipe volta a falar sobre novos filhos com Virginia:

Vem bebê aí? Pai de duas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, Zé Felipe voltou a falar sobre aumentar a sua família com Virginia Fonseca. Respondendo aos seus seguidores em uma caixinha de perguntas feitas nos stories de seu Instagram, o famoso disse que os planejamentos para ter mais um herdeiro já começaram.

"Faz o menino aí em Orlando", um dos seguidores brincou com a temporada da família no exterior. Em meio de risadas, Zé respondeu à sugestão: "Os treinamentos começaram, amigos", disse o cantor. Inclusive, recentemente, a influenciadora digital também se pronunciou sobre os rumores de uma nova gravidez após sofrer com enjoos.