Grávida? Virginia Fonseca comenta rumores após relatar fortes enjoos: ‘Próximo nenê’

Depois de relatar sintomas de gravidez, Virginia Fonseca comenta especulações sobre a chegada de seu terceiro filho com Zé Felipe

Vem bebê aí? A influenciadora digital Virginia Fonseca voltou a ser alvo de especulações sobre uma possível gravidez após relatar enjoos e alguns outros sintomas ao longo da semana. Nesta quarta-feira, 25, ela usou as redes sociais para comentar os rumores sobre a chegada de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe.

Para quem não acompanhou, a influenciadora precisou acionar a enfermaria para ser socorrida em casa após passar mal durante a madrugada da última terça-feira, 24. Virginia recebeu soro e seguiu seus compromissos do dia. Mas a artista voltou a passar mal à noite e acabou dormindo no chão do banheiro por conta dos fortes enjoos e dores.

Pela manhã, a empresária, que já é mãe das pequenas Maria Alice, de dois aninhos, e Maria Flor, que acaba de celebrar seu primeiro aniversário, partiu para uma viagem ao lado do marido. Mas ela voltou a sentir enjoo no jatinho da família: "Vim o voo todo rezando para não vomitar. Zé tem pavor de gorfo”, disse a influenciadora.

Na sequência, Virginia desabafou sobre o sintoma: “Água com gás para ver se passa a vontade de vomitar. Misericórdia Deus, eu sou teu filho”, a loira escreveu em um clique. Pouco tempo depois, ela começou a receber mensagens de seus seguidores sobre uma possível gravidez: “Sonhei que você estava grávida de um menino”, disse uma fã.

A loira fez questão de compartilhar a mensagem em seu stories do Instagram: “Começou”, ela desabafou sem revelar a veracidade dos boatos, mas brincou com a seguidora: “Corta para o próximo nenê vindo a Maria Ketlin”, Virginia fez piada com o possível nome caso receba mais uma menina em sua família com o cantor.

Vale lembrar que a empresária já revelou os nomes escolhidos para seus futuros filhos. No caso de uma menina, ela se chamará Maria Antônia. Se tiver um menino, será José Leonardo, uma emocionante homenagem ao pai, Zé Felipe, e ao avô da criança, o famoso cantor sertanejo Leonardo. Na época, a influenciadora dividiu opiniões com a decisão.

É importante ressaltar também que no início deste mês, Virginia enfrentou episódios de fortes dores no corpo e na cabeça. A influenciadora passou por exames em sua residência e foi diagnosticada com virose e dengue. Ela enfrentou especulações de que estaria grávida pela terceira vez, mas fez questão de negar os rumores.

Virginia Fonseca revela situação inesperada com Zé Felipe:

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao contar uma história que aconteceu durante a madrugada em sua casa. Ela contou que teve um mal estar durante a madrugada e tentou pedir a ajuda do seu marido, o cantor Zé Felipe. Porém, ele estava dormindo tão pesado que não conseguiu acordar e acabou ignorando a esposa; confira o relato da influenciadora.