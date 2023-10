Ignorada? Virginia Fonseca revela situação inesperada com Zé Felipe de madrugada

Virginia Fonseca revela que passou muito mal na madrugada, mas teve que pedir ajuda para a mãe. Saiba o que aconteceu!

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao contar uma história que aconteceu durante a madrugada em sua casa. Ela contou que teve um mal estar durante a madrugada e tentou pedir a ajuda do seu marido, o cantor Zé Felipe. Porém, ele estava dormindo tão pesado que não conseguiu acordar. Assim, ela teve que ir pedir ajudar no quarto de sua mãe.

"Na sequência, eu voltei pra cá, mas voltei a passar mal. Eu tive que acordar o Zé Felipe, mas ele nem aí. Ele não viu, pois estava cansado. Com isso, eu fui para o quarto da minha mãe. Gente, eu nunca gorfei tanto na minha vida. E o pior, eu gorfei no chão", disse ela.

E completou: "Só que, toda hora que eu levantava, parecia que ia desmaiar. Daí eu deitei no chão do banheiro e, como minha barriga estava doendo, deitei com ela para baixo e capotei. Sério, eu fiquei dormindo ali por volta de uma hora ali no chão do banheiro".

Por fim, ela contou que foi atendida por uma enfermeira e está bem. "Quando acordei, vim direto aqui para o quarto e mandei mensagem para o Hebert pedir para uma enfermeira vir aqui e me dar soro. Ela veio de manhã e foi isso a minha longa noite de sono", afirmou.

Veja o bolo de aniversário da filha caçula de Virginia Fonseca

Filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Flor completou o seu primeiro ano de vida e ganhou uma festa luxuosa neste domingo, 22, em Goiânia, Goiás. Os pais organizaram uma festança com a presença de amigos e familiares em um buffet durante a tarde e a decoração roubou a cena. Inclusive, o bolo de aniversário foi uma atração à parte.

Maria Flor comemorou o seu aniversário com o tema dos personagens Mickey e Minnie. O bolo seguiu o tema da festa e ainda foi colocado em uma mesa repleta de flores.

O bolo de Maria Flor contou com um Mickey no topo, o nome da menina escrito em uma placa e várias flores de açúcar coloridas ao redor do doce. Os docinhos da festa também seguiram a mesma temática e foram espalhados pela área do Parabéns na festa.