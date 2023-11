Zé Felipe volta a falar sobre novos filhos com Virginia Fonseca: "Treinamentos"

Pai de duas meninas, Zé Felipe fala sobre aumentar a família com Virginia Fonseca e internet reage; confira!

O cantor Zé Felipe nunca escondeu a sua vontade de ter mais filhos com sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Pai de duas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, o filho de Leonardo voltou a falar sobre aumentar a sua família.

Respondendo aos seus seguidores em uma caixinha de perguntas feitas nos stories de seu Instagram, o famoso disse que os planejamentos já começaram. Ele, que está viajando pela Flórida, nos Estados Unidos, com a família, respondeu à questão com bom humor.

"Faz o menino aí em Orlando", disparou um de seus fãs. Em meio de risadas, Zé respondeu à sugestão: "Os treinamentos começaram, amigos", disse. Os internautas logo reagiram com a resposta e caíram na risada com ele.

"O útero/corpo da Virgínia: SOCORRO DEUSSSSSSS", brincou um. "Virginia do céu", disparou outro. Já outros falaram sobre a vontade do cantor de ter um menino. "Vem, José Leonardo", disse um. "Acho que vem uma menina", escreveu outro.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Virginia Fonseca toma decisão radical sobre as fotos das filhas

No último dia 30, a influenciadora digital Virginia Fonseca anunciou uma decisão drástica sobre as próximas fotos de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor. As meninas, frutos de seu casamento com Zé Felipe, foram alvos de comentários maldosos e a mãe decidiu que não vai mais permitir os comentários em fotos de suas filhas.

"A partir de hoje, posts das minhas filhas no feed serão com comentários desativados! Estou vindo aqui falar com as pessoas que me amam, meu coração parte, pois amo ler os comentários de vocês, amo receber o carinho de vocês por elas. Mas, existem pessoas que estão doentes e comentam coisas surreais, por isso, prefiro desativar os comentários em postagens delas. Não deixarei de postar, pois amo registrar momentos, mas postarei dessa forma! Espero que vocês, que gostam de nós, entendam", disse ela em um post.

Logo depois, Virginia já cumpriu a sua nova decisão. Ela fez um post no feed com fotos das filhas juntinhas e desativou os comentários. "Por cá é muito amor envolvido!!! Minhas princesinhas, que Deus abençoe a vida de vocês e as protejam de todo mal", escreveu na legenda.