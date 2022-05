Zé Felipe surpreende Virginia Fonseca com cesta de café da tarde no hospital: ''Minha gata''

Virginia Fonseca recebe alta do hospital e ganha cesta de café da tarde do marido, Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 18h22

Virginia Fonseca (23) recebeu mais uma visita do marido, Zé Felipe (24), no hospital.

E nesta quarta-feira, 18, a influenciadora digital ganhou uma cesta de café da tarde do cantor para celebrar a alta hospitalar.

A mãe de Maria Alice (11 meses) estava internada desde o dia 15 de maio devido a fortes dores de cabeça.

No perfil do Instagram, o artista compartilhou uma foto com o presente enquanto dá um beijinho na amada. "Com minha gata", declarou ela.

Sobre a alta, Virginia contou que vai precisar continuar em São Paulo para se manter mais próxima de sua médica. "Alta, mas com juízo", disse a doutora.

CONFIRA O CLIQUE DE ZÉ FELIPE E VIRGINIA FONSECA