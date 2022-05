Virginia Fonseca segue internada e recebendo medicações para controlar a dor, diz boletim médico

Um novo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 17, detalhou o quadro de saúde de Virginia Fonseca

Na noite desta terça-feira, 17, o hospital Vila Nova Star, em São Paulo emitiu um boletim médico dando detalhes sobre o quadro de saúde de Virginia Fonseca (23).

A influenciadora digital está internada desde o dia 15 de maio e finalmente descobriu o motivo das fortes dores de cabeça que estava sentindo.

Segundo o boletim divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, a mãe de Maria Alice (11 meses) sofre de cefaleia refratária ou enxaqueca e precisará continuar com o tratamento médico.

Confira o boletim médico:

"São Paulo, 17 de maio de 2022 – O Hospital Vila Nova Star informa que a senhora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrano está internada desde o dia 15 de maio de 2022 devido a um quadro de cefaleia refratária à analgesia convencional.

A paciente está no quarto, estável e consciente, recebendo medicações venosas para controle da dor. A avaliação obstétrica diária demonstra que a gestação transcorre normalmente, sem intercorrências, e o feto encontra-se com boa vitalidade", diz o comunicado.

Visita da família

Nesta última segunda-feira, 16, Virginia recebeu a visita da família no final da tarde e agradeceu pelo carinho. A influenciadora digital mostrou uma foto com a filha, Maria Alice, no colo e rodeada pelo marido, Zé Felipe, e pela mãe.

"Meus amores chegaram em São Paulo para ficar pertinho de mim. Muito grata por tudo que acontece na minha vida e sei que tudo tem um porquê, sigo aqui cuidando da minha saúde, com excelentes profissionais e logo logo, se Deus quiser, estarei 100% de novo", disse ela na legenda.