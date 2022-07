Zé Felipe pretende fazer pausa na agenda de shows após o nascimento da segunda filha

O cantor Zé Felipe contou que irá fazer uma pausa em seus shows para acompanhar o nascimento de sua segunda filha

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 20h39

O cantor Zé Felipe revelou em entrevista que pretende fazer uma pausa em sua agenda de shows com o nascimento de sua segunda filha.

Casado com a influenciadora Virginia Fonseca, o cantor que já é pai da pequena Maria Alice pretende parar de trabalhar por alguns dias quando a filha Maria Flor vier ao mundo.

“Tenho lembranças do meu pai saindo de casa em junho e julho, fazendo por volta de 30 shows, e eu ficava com saudades. Quero estar perto da minha família. Por isso, a partir do mês que a Maria Flor for nascer, ficarei 30 dias sem show. Quero ver minha filha nascer e estar perto deles”, comentou o filho do cantor Leonardo para o colunista Lucas Pasin do site Splash.

O dono do hit Bandido ainda comentou sobre como sua esposa o ajuda em sua carreira, principalmente quando dança suas músicas em suas redes sociais.

“A Virginia dançando é 50% do meu sucesso, não tem como. Os outros 50% são Deus, né? Ela abençoa e dá inspiração para essas músicas. E ainda tem o público. sempre digo que o importante é fazer o que se gosta. Faço música para deixar a galera feliz e, mesmo que tenha quem também critique, o povo recebe bem o que eu faço”, comentou Zé Felipe.

O artista ainda admitiu que não tinha muita ideia de como era o trabalho de influencer até conviver com a esposa. “Tinha uma visão totalmente diferente sobre influenciadores. Aprendi que é um trabalho que exige dedicação, que não tem hora, momento e lugar. A Virginia pode até já estar deitada descansando, mas se tem uma publicidade para gravar, ela levanta e faz. Dá bastante trabalho”, contou.