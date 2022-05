Zé Felipe fica em choque com preço de espelho e Virginia Fonseca devolve o item

Zé Felipe reclama do preço de espelho da casa: 'Parece tampa de caixão'

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 17h52

O cantor Zé Felipe ficou em choque com o preço de um espelho de sua casa com a influenciadora Virginia Fonseca. Tanto que ele gravou vídeos para as redes sociais reclamando do preço do item de decoração.

Inclusive, o artista fez um comentário inesperado sobre a aparência do espelho. “Esse espelho não parece uma tampa de caixão? 20 mil reais isso aqui, tem base? Eu nunca vi um espelho tão caro para você pagar 20 mil reais, numa tampa de caixão. Pulou fora, tchau! Um espelho valer 20 mil reais ele tem que deixar a gente do jeito que a gente quer. Não tem base. Parece uma tampa de caixão”, disse ele.

Logo depois, Virginia Fonseca contou que descobriu que o marido não gostou do espelho e também ficou chocada com o preço do item. Tanto que ela mandou devolver o espelho e ele já foi levado embora de sua casa.