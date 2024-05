Yasmin Brunet mostra encontro especial com Vanessa Lopes na academia

Do BBB 24 para a vida! A modelo Yasmin Brunet compartilhou um vídeo se divertindo ao lado da amiga, Vanessa Lopes: 'Treininho'

O BBB 24 chegou ao fim, mas a amizade entre os participantes do reality show da TV Globo segue firme e forte! Na tarde desta quarta-feira, 15, a modelo Yasmin Brunet contou aos seguidores que teve um encontro para lá de especial com Vanessa Lopes, sua ex-colega de confinamento.

Através dos stories de seu Instagram, a filha de Luiza Brunet surgiu em uma academia na cidade de São Paulo e mostrou que a influenciadora estava ao seu lado no local. No vídeo compartilhado por Yasmin, Vanessa Lopes surge bastante animada enquanto segue em direção da loira para abraçá-la.

"Olha quem vai treinar comigo", escreveu a ex-BBB. Em outra sequência de vídeos, Yasmin Brunet mostrou um trecho do momento em que as duas estão se aquecendo para dar início aos exercícios físicos do dia. Além de Vanessa, a modelo também estava acompanhada de um amigo.

Para quem não acompanhou, as famosas firmaram laços de amizade em janeiro no BBB 24. Antes da competição, Yasmin havia deixado de seguir Vanessa após a influenciadora ser vista beijando o surfista Gabriel Medina, ex-marido da modelo.

A 'intriga', no entanto, durou pouco tempo! As duas se aproximaram dentro do reality show da Globo e deixaram bem claro que não existe inimizade alguma. Apesar da curta passagem de Vanessa Lopes na competição, elas chegaram a conversar sobre o assunto e tudo ficou esclarecido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet surpreende com selinho em ex-sister durante reencontro

Neste sábado, 11, Yasmin Brunet se reencontrou com alguns de seus colegas de confinamento do Big Brother Brasil 24. Nas redes sociais, uma cena inusitada acabou agitando tanto os fãs da modelo quanto os da nutricionista Giovanna Lima, já que as duas foram vistas trocando um selinho em um dos registros que circulam nas redes sociais.

Yasmin e Giovanna já tinham se reencontrado durante os bastidores do show da cantora Wanessa Camargo na noite da última sexta-feira, 10, Inclusive, a modelo rasgou elogios para a amiga em suas redes sociais: "Estou com uma grandíssima gostosa! Porque toda loira tem sua morena e toda morena tem sua loira", disse ao lado da colega.

Agora, elas curtiram um almoço com alguns de seus amigos do reality show e aproveitaram para presentear os fãs que ‘shippam’ a amizade com uma foto de um selinho. Na sequência, Yasmin dividiu um clique com mais amigas que participaram da reunião, Raquele, Giovanna Pitel, Fernanda e Giovanna, que também posou no registro com as aliadas. Confira!