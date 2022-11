Yasmin Brunet diz que está com saudade de namorar, após um ano solteira

Desde que terminou seu relacionamento com Gabriel Medina, Yasmin Brunet não assumiu um novo romance

Depois de quase um ano solteira, a influenciadora Yasmin Brunet (34) falou que está preparada para entrar em um novo romance. Em suas redes sociais, ela anunciou para seus seguidores que está com saudades de namorar.

Saudades de namorar — Yasminbrunet (@yaabrunet) November 10, 2022

Mesmo já tendo sido vista aos beijos com o Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, a atriz ainda não assumiu nenhum novo relacionamento definitivo desde seu término de seu casamento com o surfista Gabriel Medina, no final de janeiro deste ano.

Gabriel e Yasmin começaram a namorar em 2020, no começo da pandemia da Covid-19. O casamento aconteceu no mesmo ano, em dezembro, durante uma cerimônia discreta no estado do Havaí, nos Estados Unidos. Os dois desembolsaram só U$500 para a união, pois Medina tinha viajado para o destino para competir no Circuito Mundial de Surfe.

"Todo término de relacionamento é horrível, mas foi muito pior pra mim porque inventavam mentiras todos os dias, me atacavam, como se eu fosse a bruxa da situação", disse Yasmin ao PodDelas, afirmando que essa foi uma de suas piores fases de sua vida.

Boninho nega que Yasmin Brunet foi convocada para BBB 23

Recentemente, Boninho foi ao seu Instagram desmentir alguns rumores em relação à próxima edição do Big Brother Brasil. “Entendendo as especulações do Big Brother. Pois é, então, Xamã. Mega artista, sou fã, mas não tá no Big. Vitão? Não tá no Big. Yasmin? Não tá no Big. Isabella? Não tá no Big. Casais? Menor vontade de botar casal no Big Brother”, fazendo referência ao rapper Xamã, o cantor Vitão, a influenciadora Yasmin Brunet e a atriz Isabella Santoni que, segundo rumores, estariam cotados para o BBB23. O diretor da Rede Globo comentou em que pé está a preparação e garantiu que o grupo Camarote, dos famosos, não é uma preocupação neste momento: “Agora a gente tá olhando, ligado no pessoal da Pipoca”.