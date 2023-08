Xuxa mostra detalhes dos bastidores do Criança Esperança: "Inesquecível"

A Rainha dos Baixinhos, Xuxa, abriu os bastidores de sua apresentação icônica no Criança Esperança ao lado de Angélica e Eliana

Na última segunda-feira, 8, a apresentadora Xuxa fez uma participação especial no Criança Esperança. Ao lado de Angélica e Eliana, a Rainha dos Baixinhos emocionou seus fãs com grande apresentação nostálgica na TV Globo.

Em seu Instagram, Xuxa compartilhou detalhes dos bastidores do programa, incluindo seus preparos para sua apresentação e encontro com vários famosos. No vídeo, a artista aparece se maquiando e escolhendo os últimos detalhes de seu look chiquérrimo.

Em seguida, ela se encontra com diversos famosos que estiveram presentes naquela noite. Entre eles estavam Dani Calabresa, Marcos Mion, Péricles, Preta Gil, Taís Araújo e outros. Além disso, Xuxa também mostrou momentos super fofos que dividiu com Eliana e Angélica.

"Ainda sobre a noite inesquecível de ontem", escreveu a apresentadora na legenda do vídeo. Nos comentários, vários fãs lhe encheram de elogios. "ILUMINADA", escreveu a comediante Dani Calabresa."Inesquecível sempre", disse seguidor. "Sempre será a Rainha dos Baixinhos", expressou outro. "Que sensação maravilhosa, me arrepiei todo", relatou admirador. "Te amo muito minha rainha!", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Os detalhes do look da Xuxa para o Criança Esperança

Em sua participação icônica o Criança Esperança, Xuxaencantou fãs e internautas com o look escolhido para essa noite especial. Toda de branco, a Rainha dos Baixinhos escolheu uma mistura entre um terninho com um vestido longo, que ainda contou com ombreiras, botas brancas e um maxi colar dourado.

O look foi feito por Michelly X, estilista famosa por ser bastante querida entre celebridades como Ivete Sangalo, Juliette, Paolla Oliveira e Pabllo Vittar. Em seu perfil do Instagram, a profissional compartilhou uma foto de Xuxa e elogiou a artista. "Minha rainha", escreveu.

Michelly é uma estilista autodidata e nasceu no bairro Anália Franco, na zona leste de São Paulo. Durante sua infância, frequentou um colégio de freiras no Tatuapé e se apaixonou pela costura ainda nova, quando viu a abertura da novela Ti Ti Ti.

Sua carreira iniciou aos 16 anos, quando ela se tornou responsável pelos figurinos de um grupo cover de Xuxa. A apresentadora sempre foi sua grande inspiração em sua carreira e, após fazer a transição, adotou o "X" em seu nome social como homenagem à artista.

A estilista conheceu Xuxa por intermédio de Ivete Sangalo e já fez diversos figurinos para a artista, tendo inclusive desenhado o vestido do casamento de Sasha e João Figueiredo. Hoje ela acumula mais de 100 mil seguidores em seu Instagram e é casada há 28 anos.