Quem é a estilista que fez o look de Xuxa para o Criança Esperança? Conheça

Xuxa chamou atenção com look escolhido para apresentação ao lado de Angelica e Eliana

Ao lado de Angelica e Eliana, a eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa, participou de uma apresentação icônica na noite desta segunda-feira, 7, durante o Criança Esperança. Além do momento já ter sido emocionante, a cantora ainda encantou fãs e internautas com o look escolhido para a noite especial.

Toda de branco, Xuxa escolheu um look com bastante detalhes e camadas. A roupa escolhida pela cantora é uma mistura entre um terninho com um vestido longo, que ainda contou com ombreiras, botas brancas e um maxi colar dourado.

A roupa da apresentadora foi feita por Michelly X, estilista famosa por ser bastante querida entre celebridades como Ivete Sangalo, Juliette, Paolla Oliveira e Pabllo Vittar. Em seu perfil do Instagram, a profissional compartilhou uma foto de Xuxa e elogiou a artista. "Minha rainha", escreveu.

Leia também:Antes do Criança Esperança, Mara Maravilha foi 'esquecida' por Xuxa, Angelica e Eliana; relembre

Michelly é uma estilista autodidata e nasceu no bairro Anália Franco, na zona leste de São Paulo. Durante sua infância, frequentou um colégio de freiras no Tatuapé e se apaixonou pela costura ainda nova, quando viu a abertura da novela Ti Ti Ti.

Ela começou a costurar apenas com 16 anos, quando era responsável pelos figurinos de um grupo cover de Xuxa. A apresentadora sempre foi sua grande inspiração, tanto que, após fazer a transição adotou o "X" em seu nome social como homenagem à artista.

A estilista conheceu Xuxa por intermédio de Ivete Sangalo e já fez diversos figurinos para a artista, tendo inclusive desenhado o vestido do casamento de Sasha e João Figueiredo. Hoje ela acumula mais de 100 mil seguidores em seu Instagram e é casada há 28 anos.

CONFIRA UM POST DE MICHELLY X EM HOMENAGEM A XUXA: