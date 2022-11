Xuxa Meneghel agradece homenagem de Anitta no Grammy Latino: ''O mundo é seu e eu sou sua fã''

No Grammy Latino 2022, Anitta usa vestido inspirado em look de Xuxa Meneghel e a apresentadora se derrete pela cantora

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 07h04

A cantora Anitta (29) surpreendeu com um de seus looks escolhidos para o Grammy Latino 2022, que aconteceu na quinta-feira, 17, em Las Vegas, nos Estados Unidos!

Além de ser uma das indicadas, a artista brasileira chamou atenção ao subir ao palco para performances e apresentar algumas categorias ao lado de Luis Fonsi (44), Laura Pausini (48) e Thalía (51).

Em uma de suas entradas na premiação, Anitta escolheu um look poderosa inspirado na apresentadora Xuxa Meneghel (58). O modelito com pedrarias que formam o desenho de pavão é muito parecido com o look usado pela Rainha dos Baixinhos no último Xou da Xuxa, em 1992.

Em seu perfil no Instagram, Xuxa fez questão de agradecer a homenagem e se derreteu pela cantora ao compartilhar uma foto que provavelmente recebeu da própria Anitta, em que ela aparece nos bastidores exibindo o vestido em um cabide.

"Tem gestos que valem mais que homenagem, tem homenagem que valem mil gestos… nem sei se podia postar essa foto, mas ela diz tudo, tem carinho, respeito, admiração, ternura… receber uma homenagem dessa pessoinha que vai conquistar O MUNDO e um pouco mais (e morra os invejosos ) é simplesmente um abraço daqueles que demora minutos que você pode sentir o coração de quem te abraça…", iniciou a loira.

"E sim, hoje eu fui abraçada por você, minha menina de ouro. Brigada @anitta, o mundo é seu, e eu sou sua fã (mais uma de tantas)", disse ainda a apresentadora, mãe de Sasha.

"Amo você. E você pode postar tudo que quiser sempre", disse Anitta nos comentários.

Vale destacar também que Anitta é candomblecista, filha do Orixá Logunedé, representado também pelo animal pavão.

Confira o vestido de Anitta em homenagem a Xuxa:

Foto: Kevin Winter/Getty Images

Anitta reage ao ser indicada ao Grammy Awards

A cantora Anitta está fazendo história nas premiações internacionais. Desta vez, a musa foi indicada pela primeira vez ao Grammy Awards, que é a maior premiação da música, e comemorou a conquista. Ela está disputando a categoria de Best New Artist – Artista Revelação. Nas redes sociais, os fãs ficaram encantados com um vídeo da reação dela ao receber a notícia da indicação.

Nas imagens, que estão circulando na web, Anitta aparece dentro de um carro com seus amigos, que viram a indicação pelo celular. Ela fica boquiaberta com a notícia e pergunta: "O quê?", antes de ser abraçada por seu colega. Pouco depois, Anitta deixou um recado de agradecimento nas redes sociais. “Uau! Nunca na minha vida eu imaginei que este momento chegaria. Eu sou do Brazil, pessoal. Eu digo... uau! Estou sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada... Gratidão sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar. Muito amor por todos os outros indicados, fazendo história”, disse ela.

