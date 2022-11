Anitta reage ao ser indicada ao Grammy Awards

Anitta recebe notícia de indicação para o Grammy Awards dentro do carro e a reação dela é gravada pelos amigos: 'Estou sem palavras'

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 17h49

A cantora Anitta está fazendo história nas premiações internacionais. Desta vez, a musa foi indicada pela primeira vez ao Grammy Awards, que é a maior premiação da música, e comemorou a conquista. Ela está disputando a categoria de Best New Artist – Artista Revelação. Nas redes sociais, os fãs ficaram encantados com um vídeo da reação dela ao receber a notícia da indicação.

Nas imagens, que estão circulando na web, Anitta aparece dentro de um carro com seus amigos, que viram a indicação pelo celular. Ela fica boquiaberta com a notícia e pergunta: 'O quê?', antes de ser abraçada por seu colega.

Pouco depois, Anitta deixou um recado de agradecimento nas redes sociais. “Uau! Nunca na minha vida eu imaginei que este momento chegaria. Eu sou do Brazil, pessoal. Eu digo... uau! Estou sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada... Gratidão sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar. Muito amor por todos os outros indicados, fazendo história”, disse ela.

Ela disputa a premiação com Domi & JD Beck, Latto, Maneskin, Molly Tuttle, Muni Long, Omar Apollo, Samara Joy, Tobe Nwigwe e Wet Leg.

Nesta semana, Anitta foi premiada no European Music Awards – MTV EMA na categoria de Melhor Artista Latina, que aconteceu na Alemanha. No próximo final de semana, ela disputa na categoria de Melhor Artista Feminina no American Music Awards – EMA.

Assista ao vídeo com a reação de Anitta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 | Fan Account (@anittabelem)