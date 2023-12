Whindersson revela principal motivo para pedir divórcio de Luísa Sonza: ‘Drogas’

Não foi traição! Whindersson Nunes expõe o verdadeiro estopim para colocar um ponto final em seu casamento com Luísa Sonza

Nesta quarta-feira, 13, a cantora Luísa Sonza lançou seu documentário ‘Se Eu Fosse Luísa Sonza’, que conta com participações especiais, como seu ex-marido, Whindersson Nunes. O humorista aproveitou a oportunidade para colocar um fim nos rumores de traição. Ele também confessou que o uso de drogas desempenhou um papel crucial no término do casamento.

Após três anos da separação, o comediante abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo pelo qual decidiu pedir o divórcio da loira. Segundo Whindersson, ele viveu um período conturbado por conta do vício: “Eu usava droga porque queria, aquela ilusão de ser mais divertido. 'O que está acontecendo? Não vou lembrar amanhã'”, disse.

O documentário também apresenta depoimentos de pessoas próximas ao casal sobre o fim do casamento. Segundo relatos, a união esfriou quando seu ex-marido retornou ‘diferente’ de uma viagem e caiu em uma depressão: “Ele preferia ficar com os amigos, as drogas, do que ficar com ela", lamentou uma assistente da cantora.

“Tenho que admitir que estava meio perdido”, Whindersson concordou e revelou que acabou se afastando da ex-esposa: "A gente já não conversava, não tinha mais aquela vontade. Aquela parada 'dois primos que se reuniam no Natal'. A gente dormia junto, tinha tudo o que todo casal fazia, menos o amor do casal”, o humorista abriu o jogo.

Mesmo com o fim conturbado e os rumores de traição que circularam na época, Luísa contou que lembra da união com carinho e que poderia existir uma segunda chance: "Foi lindo. Eu amei o meu casamento com Whindersson. Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje”, a loira declarou.

Vale lembrar que Luísa e Whindersson começaram a se relacionar após se conheceram através das redes sociais em 2016. No mesmo ano, eles passaram a morar juntos, mas só oficializaram a união dois anos depois, em uma cerimônia luxuosa que reuniu influenciadores e celebridades em São Miguel dos Milagres, Alagoas.

Luísa Sonza viveu relacionamento conturbado após divórcio:

Luísa Sonza assumiu seu relacionamento com o investidor Chico Veiga através das redes sociais em julho deste ano. No final de agosto passado, a cantora lançou uma música em homenagem ao amado e se tornou viral. Mas em setembro, ela anunciou o término do namoro ao vivo ao ler um texto em que expõe uma traição do namorado.

Três meses após a polêmica, Chico reapareceu nas redes sociais após um período afastado para pedir desculpas a quem se sentiu decepcionado com ele. O investidor falou pouquíssimo sobre o assunto, tendo apenas se manifestado logo após o depoimento de Luísa pedindo "respeito"; confira o pronunciamento do ex-namorado de Luísa Sonza.