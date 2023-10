Foi marketing? Luísa Sonza revela verdadeiro motivo para expor traição em rede nacional

O que levou Luísa Sonza a tornar pública a traição de Chico Veiga? Cantora abre o jogo e descreve polêmica como uma das melhores coisas que já fez

No mês passado, Luísa Sonza surpreendeu a todos ao expor a traição de Chico Veiga em rede nacional durante sua participação no programa 'Mais Você'. Nesta quinta-feira, 05, a cantora decidiu abrir o jogo sobre o que a motivou a tomar essa medida drástica, além de descrever a experiência como uma das melhores coisas que já fez em sua vida.

Durante uma entrevista com a jornalista Foquinha, Luísa foi questionada se a exposição teria sido uma estratégia de marketing. A cantora negou as especulações em um longo desabafo: “É uma coisa que eu jamais esperaria assim e eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei”, disse.

A loira ainda alfinetou o ex-namorado: “A última coisa que eu gostaria é que alguma coisa na minha vida pessoal me tirasse do que eu estou focada agora (...) Tem tanta coisa boa acontecendo, que eu jamais escolheria e nem tem como escolher, né gente? Eu não tenho absolutamente nada a ver com o que acontece, a realidade é essa”, disparou Luísa.

“Antes de tudo, eu fiquei muitos dias assim, sem saber o que fazer, a gente fez um bilhão de reuniões. O meu maior medo era ser colocada como culpada de alguma coisa de novo, aconteceu muito isso, as pessoas já falam sobre mim e eu fico quieta”, Luísa ainda relembrou os ataques que sofreu no término de seu casamento com Whindersson Nunes.

Na sequência, a cantora revelou o verdadeiro motivo para expor a traição do ex-namorado: “Eu já estava sendo muito atacada por uma coisa que as pessoas não sabiam a história e a decisão pra eu me proteger, eu falo isso no texto, para voltar a ser a protagonista da minha narrativa, por esse momento foi muito difícil pra mim”, disse.

“Se você ver a entrevista completa, eu não tinha intenção nenhuma de falar texto nenhum nem nada, quem pediu para eu falar e obviamente eu obedeci e também confiei, foi a Ana Maria Braga, porque naquele momento eu estava muito frágil”, a cantora relembrou ainda que chorou com a apresentadora nos bastidores.

“Na verdade se eu fosse falar tudo o que aconteceu… Gente, eu não expus nada perto do que aconteceu (...) Eu expus o suficiente pra me proteger do que as pessoas poderiam fazer comigo como já fizeram outras vezes”, disse Luísa, que não se arrepende: “Foi uma das melhores coisas que já fiz durante toda a minha vida. Fiz por mim”, ela finalizou.

O que aconteceu entre Luísa Sonza e Chico Veiga?

A cantora Luísa Sonza assumiu seu relacionamento com o investidor Chico Veiga através das redes sociais em julho deste ano. No final de agosto passado, a cantora lançou a música em que homenageia o amado e se tornou viral. Mas em setembro, ela anunciou o término do namoro ao vivo ao ler um texto em que expõe uma traição do namorado.

Luísa Sonza está sendo processada por Chico Veiga?

Com o término conturbado do relacionamento de Luísa Sonza e Chico Moedas, surgiram rumores sobre um possível processo de danos morais. Mas na última terça-feira, 3, um dos melhores amigos do investidor, o streamer Casimiro Miguel revelou a verdade por trás das especulações e negou que a loira estaria enfrentando implicações legais; entenda o que aconteceu.