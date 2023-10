Luísa Sonza será processada por Chico Veiga? Casimiro Miguel abre o jogo sobre boatos

Vai ter processo? Casimiro Miguel esclarece rumores de que Luísa Sonza seria processada por Chico Veiga após término conturbado

Com o término conturbado do relacionamento de Luísa Sonza e Chico Moedas, surgiram rumores sobre um possível processo de danos morais. Mas na última terça-feira, 3, um dos melhores amigos do investidor, o streamer Casimiro Miguel revelou a verdade por trás das especulações e negou que a loira estaria enfrentando implicações legais.

Durante uma live em seu canal, Cazé, como é mais conhecido pelos fãs, abriu o jogo ao ser questionado sobre o suposto processo: “Irmão, eu não sei do que você está falando, mas não tem processo nenhum, cara", o streamer rebateu os rumores sobre o amigo, que ganhou notoriedade ao participar de seus vídeos.

"Não sei se tu viu alguma página de fofoca que ele vai processar, mas não tem nada, não. Acho que você viu em algum lugar alguma coisa que você caiu numa fake news”, Casimiro fez questão de desmentir os boatos sobre Chico, que está distante das redes sociais desde que teve seu perfil derrubado em meio ao término polêmico.

Por fim, Casimiro ainda atualizou o estado do amigo após a separação com a loira: “Neste exato momento, o maior problema de Chico Moedas é chegar na sexta divisão do Division Rivals", ele brincou com uma competição de um jogo online, sem revelar muitos detalhes sobre a vida pessoal do investidor.

O que aconteceu entre Luísa Sonza e Chico Veiga?

A cantora Luísa Sonza assumiu seu relacionamento com o investidor Chico Veiga através das redes sociais em julho deste ano. No final de agosto passado, a cantora lançou a música em que homenageia o amado e se tornou viral: “Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar”, diz um trecho da canção.

Mas a cantora surpreendeu a todos ao expor uma traição e anunciar o término de sua relação com Chico Veiga ao vivo no programa matinal da Globo, o ‘Mais Você’ no dia 20 de setembro. Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, a loira leu um texto revelador para expor a atitude do ex-namorado, que preferiu não se pronunciar e manteve o silêncio desde a polêmica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Luísa Sonza ainda vai cantar a música em homenagem ao ex?

Com o término do relacionamento de Luísa Sonza e Chico Moedas, muitos fãs se perguntaram: será que ela vai continuar cantando “Chico” nos shows da turnê? Ao que tudo indica, a loira não pretende tirar a música de seu repertório, mas ela fez uma mudança drástica e tirou o nome do ex-namorado da canção, além de dedicá-la a outro Chico.