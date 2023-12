Três meses após trair Luísa Sonza, Chico Moedas pede desculpas

Chico Moedas pediu desculpas a quem 'se sentiu decepcionado' com ele; Influencer fala de 'tempestade maluca' e divulga trabalho

Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, fez um vídeo no Stories do Instagram, nesta segunda-feira, 11, no qual pediu desculpas a quem se sentiu decepcionado com ele. Há três meses, a expôs em rede nacional que tinha sido traída por ele, para quem tinha escrito a música Chico, e terminou o romance.

Chico falou pouquíssimo sobre o assunto, tendo apenas se manifestado - até agora - logo após o depoimento de Luísa pedindo "respeito ".”Eu não ia conseguir vir aqui e e não falar sobre isso. Eu queria pedir desculpas a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado, triste de alguma forma, com o que rolou", disse ele nesta tarde.

"Depois de toda essa tempestade maluca queria agradecer os esporros, as mensagens... Tudo isso que rolou, não quero quero me estender muito nisso", afirmou ele, que ganhará uma outra música de Luísa, como ela já anunciou.

Chico então explicou a razão do vídeo. "O motivo real de eu ter vindo aqui é para anunciar que vídeo do canal saiu", disse ele. "Se puder dar aquela moral, estamos junto". Chico é influenciador e ficou conhecido pelos vídeos com Casimiro Miguel.

Veja o texto completo que Luisa Sonza leu no Mais Você:

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que desencarreta e desencadeia o que eles chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida que causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de se explicar, é uma quebra na confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acredito e caído na mentira que, ainda, geralmente, vem não só antes como depois da traição. Como se a traição já não bastasse. Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe para você. Invalidando tudo o que a gente pensa acredita, vê, tudo o que é real. Nos atacam sem parar, como se não fossemos nada".

"Mentem olhando no olho, como se fossemos uma ameba, que cai em qualquer coisa que eles possam dizer, a verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo, que nada é grave. Sabe como é, homem é assim. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje você não vai vencer. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias, e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham muitas vezes nem para onde ir e acabando por ter que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vez eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo, e não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Mesmo que eu quisesse, hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. E antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", finalizou.