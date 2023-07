Whindersson Nunes entra em site de conteúdo adulto; veja quais famosos estão na plataforma

Whindersson Nunes anunciou sua entrada no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto

O humorista Whindersson Nunes deu o que falar nesta terça-feira, 25, ao anunciar sua entrada para o site de conteúdo adulto OnlyFans. Assim como outros famosos, ele decidiu anunciar a novidade através do Instagram, onde deixou seus mais de 60 milhões de seguidores surpresos.

"Sim esse novinho agora tem OnyFans. Cês sabem que eu gosto de estar no meio de tudo né?! Luto, faço humor, canto, danço, empino pipa, jogo bola e agora venho anunciar meu OnlyFans! Vai tá cheio de coisa exclusiva viu", escreveu Whindersson, em seus Stories da rede social.

A prática se tornou uma febre no mundo dos famosos entre o fim de 2022 e o início deste ano e conta com diversas celebridades vendendo conteúdo adulto exclusivo na plataforma. Uma das famosas que entrou na onda foi Key Alves, que já tinha o perfil quando entrou no BBB 23.

Além da jogadora de vôlei, Thomaz Costa, ex-participante do reality A Fazenda também aproveitou a ideia para ter uma renda extra. A assinatura do ator custa cerca de US$ 20, o que chega a pouco mais de R$ 100. Já Whindersson pede cerca de US$ 9 por mês, cerca de R$ 42.

A cantora Anitta foi outra que não ficou de fora da onda, e causou até uma grande polêmica ao compartilhar na plataforma um vídeo em que tatuava uma região íntima. Outras cantoras como Tati Zaqui e MC Mirella também criaram perfis no OnlyFans.

Além deles, nomes como Rita Cadillac, Geisy Arruda, Dynho Alves, Hadson Nery, conhecido também como Hadyballa, Lumena Aleluia e Yanet Garcia entraram para a plataforma de conteúdos destinados ao público adulto.

