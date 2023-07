Whindersson Nunes perde luta de boxe e mostra rosto machucado; veja

Após derrota em luta contra King Kenny, Whindersson recebeu o apoio de diversos artistas

Whindersson Nunes perdeu a luta contra o inglês King Kenny, neste sábado, 15, na semifinal do torneio High Stakes, na Irlanda. Mas, como bom humorista que é, aproveitou a ocasião para lembrar da última vitória e ainda recebeu o apoio de amigos famosos.

A luta teve a disputa de cinco rounds, sendo todos vencidos por Kenny que somou mais pontos que o brasileiro e garantiu a vaga na final do torneio, que será realizada no próximo mês de setembro, em Londres.

Nas redes sociais, o artista postou uma foto em que aparecia fazendo careta e mostrando alguns roxos espalhados pelo rosto. Nos comentários, ele ganhou o apoio de muitos famosos, como João Gomes, Cara de Sapato, Ivete Sangalo, entre outros.

O cantor Marcelo Falcão o elogiou: "Guerreiro". Já o influenciador Nobru também brincou com a situação: "Sadomasoquista você né irmão", disse ele, junto de uma grande risada. Na legenda do clique legenda "Aprende Filipek", fazendo menção a vitória de abril, contra o rapper polonês, quando o derrubou com um nocaute.

No esporte de combate, o brasileiro fez sua estreia ao enfrentar Acelino “Popó” Freitas, em janeiro de 2022. A luta de exibição foi realizada em Balneário Camboriú, Santa Catarina e terminou de forma surpreendente, com um empate.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)

Whindersson Nunes choca com antes e depois da mudança em seu físico

Whindersson Nunes está com o corpão sarado! Nesta sexta-feira, 14, o artista exibiu um vídeo com imagens de antes e depois da mudança em seu físico nos últimos tempos. Ele contou que está com 77 quilos de peso para enfrentar mais uma luta de MMA.

Nas imagens do antes, ele apareceu com a barriguinha saliente e sem definição no corpo. Logo depois, ele posou exibindo o abdômen tanquinho e os músculos definidos nos braços. “Peso da luta batido, 77 kg! O Zé do Facão tá preparado. É amanhã”, disse ele na legenda.

Com isso, Nunes foi muito elogiado por seus fãs. “Muito orgulho dele”, disse um seguidor. “Gostoso!”, afirmou outro. “Ficou demais”, declarou mais um.