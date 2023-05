Quem é Kerolay Chaves? Modelo do OnlyFans diz ter sofrido 'gostosofobia'

Modelo do OnlyFans, Kerolay Chaves foi parar na TV após ser expulsa de mercado

A modelo Kerolay Chaves ficou famosa na web após ter sido expulsa de um supermercado por usar roupas curtas. Na ocasião, a influenciadora, que trabalha na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, desabafou nas redes sociais e foi parar em um programa de TV, onde afirmou ter sido vítima de "gostosofobia".

A modelo do OnlyFans tem 21 anos e nasceu em Minas Gerais, estado em que ainda vive. A jovem é considerada uma musa do site de conteúdo adulto. Ela ficou bastante conhecida após admitir ser a "última virgem" da plataforma. Hoje, em seu perfil principal do Instagram ela acumula mais de 700 mil seguidores.

Na rede social ela ainda tem outros dois perfis, um com pouco mais de 70 mil seguidores e outro com cerca de 175 mil, além disso ela também alimenta um perfil no TikTok. A jovem se define como bissexual e diz ter mais de 3 milhões de seguidores em seu OnlyFans. Em julho de 2022, a modelo ainda passou por uma cirurgia íntima para reconstruir o seu hímen.

Após a expulsão do mercado, a modelo ganhou tanta repercussão que foi parar no programa The Noite, do SBT, para conversar com o apresentador Danilo Gentilli. Na ocasião, ela afirmou ter sido vítima de "gostosofobia", o suposto preconceito com pessoas consideradas "gostosas". "As pessoas não aguentam ver pessoas gostosas, se sentindo livre, com a roupa à vontade."

Após a expulsão do mercado, a modelo afirmou que passou a ser reconhecida na rua, e ainda deu dicas para quem ainda tem medo de se expor. "[Se] sintam à vontade com seu corpo, usem o que vocês quiserem, o corpo é de vocês. Não tem ninguém que possa falar o que você deve ou não fazer", completou a jovem.

CONFIRA FOTOS DE KEROLAY CHAVES, MODELO DO ONLYFANS:

