Musa do OnlyFans: Veja cinco vezes em que Key Alves, do BBB 23, deixou os fãs babando

Antes de entrar no BBB 23, Key Alves produzia conteúdo para o Onlyfans e compartilhava fotos sensuais no Instagram

A jogadora de vôlei Key Alves (23), ex-participantes do BBB 23, é uma das famosas que tem investido pesado na produção de conteúdo adulto para a plataforma OnlyFans. Com milhares de seguidores nas redes sociais, a famosa adora compartilhar pequenas prévias.

Antes de entrar para o BBB 23, Key usava o Instagram para publicar várias fotos ousadas e divulgar parte dos ensaios que os fãs iriam encontrar no Onlyfans. As postagens, claro, arrancavam suspiros dos admiradores.

Em entrevista concedida para o Globo Esporte, a atleta abriu a intimidade e comentou sobre estar investido no mercado erótico. Ela garantiu que era apenas uma forma de ganhar uma renda extra e tudo é feito com muito cuidado.

"Acho que é uma plataforma que já não é vista com maus olhares. Muitas jogadoras de vôlei têm, muitas americanas. É uma forma de ganhar um dinheiro extra. As fotos que eu publico na minha página são totalmente voltadas para ensaios profissionais, leves. Não tem nudez, nada disso. Quem procurar isso no meu perfil não vai achar. Prezo muito a minha imagem como atleta. Tudo o que for me prejudicar, eu tomo muito cuidado. É uma plataforma que, hoje, me banca. Eu ganho o dobro de tudo o que eu faço só ali. Eu não mostro minha rotina de atleta ali. Mostro fotos profissionais", explicou.

Dentro da casa do BBB 23, Key também comentou sobre ser musa do Onlyfans. Ela disse que armou uma estratégia de marketing para não acabar sendo julgada na web. Para isso ela revelou quanto ganhava vendendo fotos sensuais.

"Eu olhava pro meu técnico e falava: 'Você quer que eu pare de ganhar 200 mil?' Só que não era esse valor. Eu chutei para chamar atenção. Mas já era um valor bizarro. Para a galera curiosa com questão de números, eu falei que ganhava 50 vezes mais. Foi muito massa o marketing que a gente fez", finalizou.

VEJA CINCO PUBLICAÇÕES OUSADAS DE KEY ALVES:

De lingerie

Biquíni verde

Na varanda

Conferindo o bronzeado

Nos bastidores de um ensaio