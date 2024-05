Whindersson Nunes e Janja trocam alfinetadas nas redes sociais

Após resgate do cavalo Caramelo no Rio Grande do Sul, uma troca de mensagens entre Whindersson Nunes e a primeira-dama Janta chamou a atenção da web

Nesta semana, o Brasil ficou de olho no resgate do cavalo Caramelo, que ficou ilhado no telhado de uma casa no Rio Grande do Sul. Porém, outro detalhe chamou a atenção nas redes sociais: as alfinetadas entre Whindersson Nunes e Janja Silva, que é a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tudo começou quando Janja compartilhou o resgate do cavalo Caramelo no X, antigo Twitter, para celebrar o sucesso da operação. “Muito emocionada! Desde às 6 da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo”, disse ela. Logo depois, Whindersson ironizou o post dela ao postar uma figurinha da personagem Chiara (Jade Picon), da novela Travessia, com o semblante de cansada pelo esforço do trabalho de lavar roupa na beira de um rio.

Então, Janja respondeu: “Ele não sabe que já inventaram máquina de lavar roupa faz tempo que libera o tempo das mulheres fazerem e estarem onde elas quiserem”. Por sua vez, Whindersson explicou o seu post. “Esse tweet não faz alusão a trabalhos domésticos, faz alusão a fazer muito enxame para uma coisa, sobre botar a mão na massa em algo e fazer o meio auê. Dizendo para efeito de informação”, declarou.

Ele não sabe q já inventaram maquina de lavar roupa faz tempo q libera o tempo das mulheres fazerem e estarem onde elas quiserem. — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 9, 2024

Apoio de Whindersson Nunes

Whindersson Nunes está engajado em ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, e nesta quinta-feira, 8, ele mostrou uma bola em modelo 3D capaz de ajudar a resgatar as pessoas que estão ilhadas.

O humorista contou que o protótipo conta com oito garrafas pet, e é capaz de sustentar uma pessoa na superfície da água. "Desenvolvemos uma solução usando a física pra ajudar na organização no resgate. Eu e o @gildariolima desenvolvemos um modelo 3D, podendo ser imprimido em qualquer lugar do Brasil e enviado para o pessoal no Rio Grande do Sul."

"O modelo imprimido usa 8 garrafas pet de maneira rosqueada, circuladas com uma silvertape sustentam 1 pessoas, e 4 (com 8/1 garrafas por modelo) fazem um cavalo de 500kg flutuar na água, ideias pra situações como essa triste do vídeo do cavalo isolado. E ajuda a manter os helicópteros ocupados com comida e água pras pessoas esperando por resgate", explicou ele.

E completou: "4 drones que suportam 10kg cada vão começar a operar nessa madrugada entregando comida pras pessoas dos prédios, por favor não atrapalhe essa operação, mantenham-se seguros e salvos o máximo possível!".