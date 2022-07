Wesley Safadão aparece andando em vídeo dias após cirurgia: ''Obrigado por todas as orações''

Cantor Wesley Safadão atualiza fãs sobre estado de saúde após cirurgia para retirada de hérnia discal

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 16h21

O cantor Wesley Safadão (33) deixou os fãs emocionados ao surgir andando dias após passar por uma cirurgia.

O artista usou suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde depois de procedimento no disco intervertebral para a retirada de hérnia de disco, no último dia 07.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou um vídeo em que aparece caminhando, ainda com curativos, no hospital, com a música Deus Tem Um Plano. Safafão aproveitou para agradecer aos fãs pelo carinho. "Por aqui cada dia melhor, obrigado por todas as orações e carinho de vocês!", escreveu.

Nos comentários, o cantor recebeu apoio de famosos e familiares. "Pra ciiiima machoooo", celebrou o ex-BBB Rodolffo, dupla de Israel. "Que benção", disse Sorocaba. "Melhoras, irmão", desejou João Gomes. "Deus na frente sempre, te amo muito!", declarou Dona Bil, mãe de Wesley.

Os shows do cantor até o dia 10 de julho foram cancelados.

Wesley Safadão agradece carinho dos fãs

Wesley Safadão recebeu alta do hospital na sexta-feira, 01, e vai cumprir com o repouso em casa. "Recebendo alta agora do hospital! Dores controladas e agora é continuar o repouso em casa! Obrigado por todas as mensagens de carinho", disse ele. O famoso ficou afastado dos palcos e em observação no hospital por orientação médica. Ele foi diagnosticado com hérnia discal, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas.

Confira o vídeo de Wesley Safadão andando após passar por cirurgia: