Wanessa convida ex-BBBs para show, mas Davi não confirma presença

Prestes a retornar aos palcos, Wanessa Camargo convida todos os ex-BBBs de sua edição para primeiro show da turnê, mas Davi não confirma presença

A cantora Wanessa Camargo está preparada para retomar sua carreira musical após sua passagem polêmica pelo BBB 24. A filha de Zezé Di Camargo irá iniciar uma nova turnê nesta sexta-feira, 10, e para começar com o pé direito, ela convidou todos os participantes de sua edição do reality show. Mas um deles sequer confirmou sua presença.

Segundo o Portal Leo Dias, o campeão do programa Davi Brito ainda não disse se estará presente no evento. Mesmo com vários embates com a famosa durante sua passagem no programa, o motivo seria que ele está no Rio Grande do Sul ajudando as vítimas das enchentes que afetam o estado.

Wanessa está ensaiando seus retornos aos palcos em São Paulo há alguns dias. A cantora chegou até a receber uma visita inesperada de seu ex-colega de confinamento, Michel, no último dia 2. Na ocasião, a artista ficou boquiaberta e logo agarrou o amigo, que publicou a reação nas redes sociais.

Wanessa Camargo avalia sua experiência no BBB 24

Recentemente, Wanessa Camargo falou sobre a sua passagem pelo BBB 24. Apesar de ter sido desclassificada do reality show por agressão ao adversário Davi, vencedor da temporada, a artista afirmou que não encara sua participação como algo negativo.

"O quanto a gente precisa dar valor pra aquilo que a gente tem de bom na vida. O quanto que a gente precisa dar valor para as pessoas que amam a gente, que estão com a gente, independente de qualquer coisa. Eu saí muito orgulhosa de mim", declarou Wanessa em entrevista ao programa 'TV Fama', da RedeTV!.

Em seguida, a cantora ressaltou que a experiência do confinamento é bem diferente da vida real e acaba se tornando única para cada participante. "É uma experiência turbulenta para todas as pessoas. Não existe uma experiência igual. É um jogo. Uma dinâmica que você não vive na vida. Você tem que apontar, julgar, colocar alguém no paredão", disse ela.

"É uma experiência que a gente sempre tem que olhar pro copo cheio na vida. O que enriquece muito a gente. Acho que você poder se olhar e perceber onde você pode evoluir, pode melhorar, onde ainda tem desafios grandes em você, mas também reconhecer forças em você. É muito legal", finalizou Wanessa Camargo.