Wanessa Camargo aproveita passeio turístico por São Paulo com a família

Em São Paulo, Wanessa Camargo faz passeio turístico com o marido e os filhos

CARAS Digital Publicado em 12/03/2022, às 18h19

Wanessa Camargo (39) curtiu um passeio muito especial com a sua família neste sábado, 12.

A cantora levou o marido, Marcus Buaiz, e os filhos, José Marcus Buaiz (10) e João Francisco Buaiz (7), para aproveitar um passeio turístico em São Paulo.

No perfil do Instagram, ela compartilhou fotos no Mercadão e comentou sobre a experiência.

"Saindo da rotina e levando a família pra conhecer o mercadão de São Paulo, e é claro que não poderia faltar o famoso sanduíche de mortadela, né? As crianças amaram!", disse ela na legenda.

O empresário fez questão de comentar o post da esposa. "Que Momento… Que Dia Especial", declarou.

CONFIRA O PASSEIO DE WANESSA CAMARGO E FAMÍLIA