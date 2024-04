Volta de Maira Cardi, liberdade de Daniel Alves e mais; confira o que bombou na semana

O retorno de Maira Cardi e postagem feita por esposa de Daniel Alves entraram entre as notícias mais lidas do site da CARAS Brasil

O mês de abril começou com uma semana agitada para o mundo dos famosos, rendendo publicações curiosas para os leitores da CARAS Brasil. Entre os assuntos que se destacaram, está o retorno de Daniel Alves com a esposa e os dentes do Rei Charles III, que chamaram atenção em fotografias.

Há alguns meses sendo destaque nas páginas policiais, a intimidade do ex-jogador de futebol Daniel Alves voltou a ser alvo de comentários após sua esposa revelar que reatou o casamento. O caso gerou ainda mais burburinho, já que ela estava afastada do atleta há alguns meses.

De acordo com informação divulgada pela emissora espanhola 20 minutos, a foto publicada por Joana Sanz teria sido ideia do próprio Daniel, que pediu para ela mostrar que estava o apoiando e desmentir os rumores de término do casal.

O Rei Charles III também dominou as manchetes internacionais, mas não por conta de detalhes envolvendo sua saúde ou da realeza. O monarca acabou virando alvo de comentários após ser flagrado durante o comprimento de uma agenda pessoal. Na ocasião, seus dentes tortos e amarelados chamaram atenção de algumas pessoas nas redes sociais.

Atualmente, o Rei Charles III está em tratamento contra o câncer. Ele não revelou qual é o tipo do tumor, mas contou que o descobriu ao ser internado em janeiro deste ano.

O retorno de Maira Cardi às redes sociais também rendeu o maior burburinho. Isso porque a influenciadora surgiu com o visual repaginado para marcar um novo momento em sua carreira, a qual ela retoma com o lançamento de um livro de autoajuda. A famosa também decidiu optar pela mudança de seu nome para Cardi Nigro, usando o sobrenome do marido, Thiago Nigro.

A publicação foi celebrada pelo maridão, que através dos comentários deixou uma mensagem especial. “Seja bem vinda de volta, meu amor. Que possamos juntos aprender, arrepender, evoluir e gerar muitos frutos. Amo você, minha esposa querida! Muito”, escreveu.

A cantora Sandy também virou destaque nesta semana após viralizar uma postagem dela comendo uma marmita caseira. A simplicidade da artista deu o que falar na web, o que fez ela se posicionar falando sobre que a vida pessoal dela não é tão sofisticada como imaginam.

"Esses momentos são predominantes na minha vida, porque sou muito mais pessoa [física] do que artista. Sou roots para caramba, minha vida é zero glamour. O glamour é só quando a gente se arruma assim bonitinho para uma pré-estreia (risos)!", disse ela em entrevista na RedeTV!.