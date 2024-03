Maira Cardi reativa perfil nas redes sociais após seis meses afastada

Afastada da web por seis meses, Maira Cardi reativa perfil nas redes sociais e pega internautas de surpresa; saiba mais!

A coach Maíra Cardi está de volta às redes sociais! Após seis meses afastada da internet, a esposa de Thiago Nigro reativou seu perfil no Instagram no último sábado, 30, pegando todos os seus seguidores de surpresa.

A conta com 8,9 milhões de seguidores da ex-esposa de Arthur Aguiar voltou a aparecer na plataforma do Instagram. O perfil, no entanto, ainda não tem publicações ou foto de perfil. Até o momento, Maira não apareceu para consagrar a sua volta oficial para a web.

A influenciadora digital decidiu dar um tempo das redes sociais para focar em crescer sua família com o novo marido, com quem se casou em agosto do ano passado. Na época, Maíra avisou sua decisão nas redes sociais por meio de uma nota.

"Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer a todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do Snapchat, não era Instagram ainda. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês. É a primeira vez na minha vida que vou desativar meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz. Casei, tenho 40 anos, quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim, então requer muita atenção", disse a coach de emagrecimento na época.

No entanto, não há certeza de que Maíra alcançou o seu desejo de engravidar novamente. A ex-BBB já é mãe de Sophia Aguiar, de 5 anos, e Lucas Cardi, de 22.

Thiago Nigro falou sobre rumores de gravidez de Maíra Cardi

No início de março, o empresário Thiago Nigro e a coach Maíra Cardi levantaram rumores de uma possível gravidez do casal após a publicação de uma foto dos dois nas redes sociais. Isso porque as mãos dos dois estavam repousando na barrida de Maíra.

O Primo Rico, no entanto, negou os rumores sobre eles estarem esperando um bebê ao Portal Leo Dias. "Not yet" - que significa "ainda não", em inglês - respondeu ele.