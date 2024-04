Sandy reage após marmita viralizar: ‘Minha vida é zero glamour’

Sandy surpreendeu ao mostrar foto do seu ‘prato feito’ na marmita e afirmou que não tem sofisticação em sua vida pessoal

A cantora Sandy comentou sobre a repercussão da foto de sua marmita. Nesta semana, ela registrou uma foto de seu almoço no estilo de prato feito dentro do carro enquanto estava indo para o trabalho. A foto deu o que falar na web pela simplicidade e ela afirmou que sua vida pessoal não é sofisticada como imaginam.

"Esses momentos são predominantes na minha vida, porque sou muito mais pessoa [física] do que artista. Sou roots para caramba, minha vida é zero glamour. O glamour é só quando a gente se arruma assim bonitinho para uma pré-estreia (risos)!", disse ela em entrevista na RedeTV!.

Nesta semana, Sandy repercutiu nas redes sociais por causa da pré-estreia do filme Evidências do Amor, no qual atua com Fábio Porchat. Ela caprichou em seus looks para os eventos de lançamento e esbanjou simpatia. "Foi emocionante poder contar no cinema uma história que tem como pano de fundo uma música que é muito importante para nossa cultura e tem um significado especial para minha vida. Eu tinha que ser a Laura [personagem], não tinha jeito", disse ela sobre o projeto.

Ex-marido de Sandy prestigiou evento dela

A cantora Sandy participou de mais uma noite de pré-estreia do filme Evidências do Amor, no qual atua com Fábio Porchat. Desta vez, o evento aconteceu no Rio de Janeiro e ela contou com a presença do ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima.

Os dois foram fotografados pelos paparazzi, mas não posaram juntos. Sandy posou com o elenco e conversou com a imprensa no local. Logo depois, Lucas chegou ao cinema para prestigiar o evento da mãe do seu filho.

O filme Evidências do Amor estreia no dia 11 de abril.

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação em setembro de 2023. Eles ficaram juntos por 24 anos e foram casados por 15 anos, sendo que tiveram um filho, Theo, de 9 anos.

Sandy - Foto: Rogério Fidalgo / AgNews