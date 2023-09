Viviane Araújo surge em clima de romance em rara aparição com o marido

Pais do pequeno Joaquim, Viviane Araújo e Guilherme Militão curtem passeio em shopping de mãos dadas e com olhares apaixonados

A atriz Viviane Araújo derreteu os fãs ao ser clicada na tarde desta segunda-feira, 04, em clima de romance com o marido, o empresário Guilherme Militão. Em um momento raríssimo em público, os dois foram a um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para fazer compras e fizeram questão de demonstrar sua paixão!

Viviane e Guilherme exibiram uma sintonia impressionante e passaram o tempo inteiro de mãos dadas, enquanto sorriam e trocavam olhares apaixonados. Além disso, os dois também escolheram looks combinando, vestindo camisetas brancas com estampas pretas, shorts pretos, tênis confortáveis e bolsas transpassadas.

Durante o passeio, eles fizeram uma parada em uma loja, para escolher um perfume juntos. Em seguida, decidiram relaxar e sentaram com um amigo para tomar um café e conversar. Embora a aparição tenha sido breve, os pais do pequeno Joaquim, que está prestes a completar um aninho, demonstraram toda a cumplicidade e amor na relação.

Viviane Araújo e Guilherme Militão curtem passeio em shopping no Rio de Janeiro - Foto: Édson Douglas/Agnews

Viviane Araújo e Guilherme Militão curtem passeio em shopping no Rio de Janeiro - Foto: Édson Douglas/Agnews

Viviane Araújo e Guilherme Militão curtem passeio em shopping no Rio de Janeiro - Foto: Édson Douglas/Agnews

Como Viviane Araújo e Guilherme Militão se conheceram?

Os pais de Joaquim tem uma linda história de amor! Viviane e Guilherme eram vizinhos e começaram a trocar olhares de forma despretensiosa. O flerte acabou virando um romance e em maio de 2021 o casal subiu ao altar para trocar as alianças em uma cerimônia luxuosa. O primeiro herdeiro chegou ao mundo em setembro do ano seguinte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo encanta ao mostrar os primeiros passos do filho:

Além de estarem vivendo um ótimo momento no relacionamento, Viviane Araújo e Guilherme Militão também curtem a chegada do primeiro filho. Recentemente, a musa encantou seus seguidores nas redes sociais ao dividir detalhes dos primeiros passos de seu filho, Joaquim, que estava com 11 meses na ocasião. Em um vídeo, a mamãe coruja se derrete ao incetivar o filho a andar pela primeira vez.