Viviane Araújo ostenta corpaço em dia de praia com a família: "Linda"

De férias na Bahia, a atriz Viviane Araújo abriu o álbum de fotos de sua viagem com o marido e o filho, e chamou a atenção ao exibir seu corpaço

Viviane Araújo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 28, ao exibir seu corpão escultural. Aproveitando as férias na Bahia ao lado do marido, Guilherme Militão, e do filho do casal, Joaquim, de 1 ano, ela esbanjou beleza ao surgir se divertindo em uma praia.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz e dançarina ostentou seu corpo sarado ao usar um biquíni fio-dental estampado. O filho de Vivi roubou a cena ao surgir com uma roupa do homem-aranha.

Ao compartilhar os registros, a musa fez um agradecimento especial. "Deus, de todas as bênçãos que o senhor me deu, existe uma que nunca vou me cansar de agradecer em todas as minhas orações, minha família. Obrigada, Senhor!", escreveu ela na legenda.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Família linda. Que Deus abençoe", falou outra. "A carinha do Joaquim todo feliz é a melhor", opinou uma fã. "Ele é muito lindo", se derreteu mais uma.

Recentemente, Joaquim esbanjou fofura ao surgir fantasiado do super-herói Batman. "Se você estiver em perigo chame o 'Batmanjoca' pra te salvar", brincou a artista ao exibir os registros do menino.

Confira a publicação:

Viviane Araújo choca com pernões muito musculosos: 'Lindo demais'

Mesmo após o fim do Carnaval, Viviane Araújo continua impressionando com seu físico escultural. Nesta última quarta-feira, 21, a famosa relembrou a fantasia que usou para desfilar como Rainha de Bateria da Mancha Verde e impactou os internautas. Isso porque, a atriz apareceu arrasadora na roupa verde brilhante.

Cobrindo apenas o necessário, a musa esbanjou seu corpaço treinado. Viviane então chamou a atenção principalmente com suas pernas musculosas e bumbum bem desenhado. "Quem mais apaixonou nessa fantasia pro meu desfile da @manchacarnaval? Eu amei. Eu estava representando junto com a minha @bateriapurobalanco cantora de moda de viola! Gostaram?", escreveu ela na legenda.