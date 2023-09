Viviane Araújo brinca ao se exibir de frente e costas na academia: “Que palhaça”

Viviane Araújo se diverte ao posar em todos os ângulos após treino pesado; atriz esbanjou bom humor e arrancou suspiros dos seguidores

A atriz Viviane Araújo divertiu seus seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 19, ao mostrar o resultado de seus treinos! A mãe do pequeno Joaquim decidiu posar no espelho da academia após pegar pesado em um treino, mas não se aguentou com as próprias caras e bocas e acabou caindo na risada.

Através do feed do Instagram, Viviane apareceu com um look fitness, um conjuntinho de legging e top bem justinhos com estampa camuflada para exibir o corpão turbinado depois dos exercícios. No vídeo, a musa do Carnaval aparece posando de todos os ângulos: “Agora, aquele videozinho no espelho”, disse a morena.

“Verificando como tá o shape dela”, disse a artista, que não aguentou as poses diferentes e caiu na risada com a cena: “Olha que palhaça”, Viviane brincou enquanto exibia a parte de trás do corpão poderoso. Para finalizar a sequência, a atriz posou de ladinho e concluiu o vídeo dando um show de beleza e muito bom humor.

Nos comentários, os seguidores da musa aprovaram o vídeo e deixaram muitos elogios para o shape e para a leveza de Vivi: “Gata demais”, disparou um admirador. “Vivi sempre maravilhosa! Alto astral, simpática e perfeito esse corpo”, exaltou mais uma. “Melhor que você só outra de você, é linda demais”, elogiou mais um.

Vale lembrar que recentemente, a mãe do pequeno Joaquim, passou por alguns procedimentos estéticos para atualizar o shape. A morena decidiu trocar suas próteses de silicone, além de passar por uma lipoaspiração para afinar a cinturinha e definir o abdômen. Desde então, a musa pega pesado nos treinos para manter os resultados.

Afinal, além de atriz, Viviane também é modelo e dançarina! A musa ganhou notoriedade nos anos 90, quando se dedicava a concursos de beleza. Depois, ela começou a desfilar no Carnaval, e recebeu um convite para estrear no programa da Globo ‘Escolinha do Professor Raimundo’. Desde então, Vivi acumula inúmeros sucessos na televisão.

