Viúvo de Walewska revela que teve conversa sincera com os sogros: "Ela me disse"

Viúvo de Walewska diz que teve conversa séria com os pais da ex-atleta; veja o que foi dito

Agora viúvo da atleta Walewska Oliveira, o corretor de imóveis Ricardo Alexandre Marques explicou que teve uma conversa com os pais da atleta ao notar que ela não estava bem. Segundo ele, os dois foram avisados de questões envolvendo a saúde mental da filha.

"Ela nunca disse que tiraria a própria vida. Ela me disse que estava passando por muitas coisas na vida dela, que até pensou em 'fazer uma besteira'. Foi aí que percebi que ela já não estava tão forte como sempre foi", explicou ele ao UOL.

Ricardo Alexandre também afirmou que ela não gostou da conversa quando descobriu. " Me lembro da Wal ter ficado brava e chateada comigo, e que eu não tinha o direito de falar sobre isso com os pais dela. Eu não tive alternativa".

Segundo ele, Walewska fazia terapia há 1 ano. "Uma vez ela disse para mim: posso perder dinheiro, posso perder status, mas não posso perder você. Esse poder de posse sempre me preocupou. Por isso, de uns três anos pra cá, sempre tive compaixão e cuidado, justamente preocupado com a reação dela. Tentei levar e administrar a crise", contou.

Como foi a morte de Walewska?

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos de idade no dia 21 de setembro de 2023. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar da propriedade. A equipe do prédio chegou a chamar o resgate para reanimá-la, mas a morte foi declarada no local.

A polícia segue em investigação sobre as circunstâncias do ocorrido. Ela teria deixado uma carta de despedida em. A investigação apontou que a atleta foi para o 17º andar do prédio sozinha, com uma pasta, o celular e uma garrafa de bebida alcoólica por volta das 16h05. A morte dela teria acontecido após às 18h. O corpo dela foi velado e enterrado em Belo Horizonte, Minas Gerais, em cerimônia restrita à família e o viúvo não esteve presente.