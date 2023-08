Viúvo de Paulo Gustavo revelou que filhos perguntam sobre mãe; relembre

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo fez desabafo sobre desafios da paternidade e perguntas curiosas dos filhos

O médico Thales Bretas (35), viúvo do comediante Paulo Gustavo, volta e meia deixa os seguidores encantados com os registros de seus filhos, Gael e Romeu. Fruto de barriga de aluguel, os garotinhos já fizeram perguntas sobre a mãe.

Em 2022, o dermatologista usou seu perfil do Instagram para detalhar como estava sendo seguir com sua vida após a morte de Paulo Gustavo. Segundo ele, a paternidade solo ainda é algo que ele estava tentando se acostumar.

"Por muito tempo, evitei falar (sobre ele). Não gostava. Mas, hoje, entendo também que isso ajuda a lidar com a perda", disse ele, que continuou: “O Paulo foi o grande amor da minha vida, meu parceiro. Eu sinto que vivi um luto muito pesado, porque era minha perda e de muita gente junto".

Thales ainda contou que tem encontrado um desafio em criar os filhos sozinho. "Quando me perguntam sobre paternidade, eu falo que só é para ter filho se quiser mesmo. Se estiver na dúvida, se esse não for mesmo o seu sonho, é melhor repensar. Não romantizo, porque filhos mudam muito nossa vida e nossa rotina", afirmou.

Ele completou dizendo como tem lidado com o amadurecimento dos meninos, que têm demonstrado curiosidade sobre detalhes de como vieram ao mundo. "Eles já me perguntaram sobre a ‘mamãe’ deles, aí eu expliquei que eu e papai Paulo pegamos uma barriga emprestada para tê-los", disse.

Leia também: Dois mocinhos! Filhos de Paulo Gustavo andam de bicicleta de rodinhas em flagra

"Eles são bombardeados com essas datas simbólicas, como o Dia das Mães, mas tento explicar da melhor maneira [...] Não gosto de mentir, de inventar. A figura materna é importante, mas a paterna também é e acredito que tenho cumprido bem esse papel", finalizou.

Desde o falecimento de Paulo Gustavo, Thales tem mantido uma vida discreta. No entanto, no ano passado ele ganhou destaque após assumir seu relacionamento com o cantor Silva. Apesar do apoio de fãs do humorista e familiares, o namoro durou apenas alguns meses.