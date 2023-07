Dois mocinhos! Filhos de Paulo Gustavo andam de bicicleta de rodinhas em flagra

Filhos de Paulo Gustavo andam de bicicleta ao lado do pai, Thales Bretas; veja as fotos

O médico dermatologista Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, foi flagrado nesta quinta-feira, 13, em um momento raríssimo ao lado dos dois filhos. Feliz da vida, o momento família foi registrado pelos fotógrafos.

Nas fotos, Romeu e Gael surgem andando de bicicleta ao lado do pai em um parque no Rio de Janeiro. Os dois ainda pedalavam com a ajuda de rodinhas e esbanjaram beleza com os cabelos loiríssimos.

Recentemente, o médico deu uma entrevista muito sincera sobre a criação dos filhos. É que ele contou que só agora consegue falar abertamente sobre a morte do humorista, que completou dois anos em maio.

"“Por muito tempo, evitei falar (sobre ele). Não gostava. Mas, hoje, entendo também que isso ajuda a lidar com a perda. O Paulo foi o grande amor da minha vida, meu parceiro. Eu sinto que vivi um luto muito pesado, porque era minha perda e de muita gente junto”, disse ele para a revista Híbrida.

Veja:

Vida longe dos holofotes

Thales Bretas é discreto nas redes sociais e compartilha poucas fotos dos filhos em seu perfil no Instagram. Recentemente, ele participou do programa Papo de Segunda, do GNT, e falou sobre a criação dos filhos após a morte de Paulo Gustavo. “Esse projeto de ter filho nunca foi algo que eu imaginei solo, sempre quis ter família. No momento que perdi, tive dificuldade porque, ao mesmo tempo que precisei me encontrar, processava a dor, tive o reflexo de ser pros meus filhos quase que as duas figuras”, contou.

Thales ainda deu detalhes sobre a rotina da família, que conta com a ajuda das avós dos meninos: “A gente tem um esquema de rodízio nesse apoio, cada dia uma avó busca na escola. Nos dias em que estou no consultório, porque às vezes é um horário que eu não posso buscar. Déa [Lúcia, mãe de Paulo Gustavo] e Penha [madrasta de Paulo] sempre me ajudam muito, a gente se manteve muito próximo. E acho que esses laços foram construídos a partir do momento que a gente constituiu essa família. Na nossa Lua de Mel, a gente levou nossas duas famílias”, afirmou.