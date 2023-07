Viúvo de Paulo Gustavo diz que filhos perguntam pela mãe: "Não gosto de mentir"

Viúvo de Paulo Gustavo esclarece o que fala para os filhos; Gael e Romeu nasceram em 2019

Pai dos filhos de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas deu uma entrevista muito sincera sobre a criação dos filhos. É que ele contou que só agora consegue falar abertamente sobre a morte do humorista, que completou dois anos em maio.

"“Por muito tempo, evitei falar (sobre ele). Não gostava. Mas, hoje, entendo também que isso ajuda a lidar com a perda. O Paulo foi o grande amor da minha vida, meu parceiro. Eu sinto que vivi um luto muito pesado, porque era minha perda e de muita gente junto”, disse ele para a revista Híbrida.

Na conversa, ele ainda disse que a vida se transformou após a chegada de Romeu e Gael. “Quando me perguntam sobre paternidade, eu falo que só é para ter filho se quiser mesmo. Se estiver na dúvida, se esse não for mesmo o seu sonho, é melhor repensar. Não romantizo, porque filhos mudam muito nossa vida e nossa rotina”.

Ao final, Thales Bretas ainda disse que os filhos perguntam sobre a origem de suas mães . Os dois foram gerados por barriga de aluguel nos Estados Unidos, país onde esse tipo de procedimento é permitido por lei.

"Eles já me perguntaram sobre a ‘mamãe’ deles, aí eu expliquei que eu e papai Paulo pegamos uma barriga emprestada para tê-los. Eles são bombardeados com essas datas simbólicas, como o Dia das Mães, mas tento explicar da melhor maneira. Não gosto de mentir, de inventar. A figura materna é importante, mas a paterna também é e acredito que tenho cumprido bem esse papel.”

Vida longe dos holofotes

Thales Bretas é discreto nas redes sociais e compartilha poucas fotos dos filhos em seu perfil no Instagram. Recentemente, ele participou do programa Papo de Segunda, do GNT, e falou sobre a criação dos filhos após a morte de Paulo Gustavo. “Esse projeto de ter filho nunca foi algo que eu imaginei solo, sempre quis ter família. No momento que perdi, tive dificuldade porque, ao mesmo tempo que precisei me encontrar, processava a dor, tive o reflexo de ser pros meus filhos quase que as duas figuras”, contou.

Thales ainda deu detalhes sobre a rotina da família, que conta com a ajuda das avós dos meninos: “A gente tem um esquema de rodízio nesse apoio, cada dia uma avó busca na escola. Nos dias em que estou no consultório, porque às vezes é um horário que eu não posso buscar. Déa [Lúcia, mãe de Paulo Gustavo] e Penha [madrasta de Paulo] sempre me ajudam muito, a gente se manteve muito próximo. E acho que esses laços foram construídos a partir do momento que a gente constituiu essa família. Na nossa Lua de Mel, a gente levou nossas duas famílias”, afirmou.