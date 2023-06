Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, fala sobre criar os filhos: “Tive dificuldade”

O dermatologista e viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas comentou sobre os desafios de criar os filhos Romeu e Gael sem o marido

Nesta segunda-feira, 26, Thales Bretas comentou sobre os desafios de criar seus dois filhos sem seu marido Paulo Gustavo, que faleceu em 2021. O médico foi o convidado da semana do programa Papo de Segunda, do canal GNT, apresentado por Manoel Soares, João Vicente de Castro, Francisco Bosco e Konrad Dantas.

“Esse projeto de ter filho nunca foi algo que eu imaginei solo, sempre quis ter família”, começou contando o médico dermatologista. “No momento que perdi, tive dificuldade porque, ao mesmo tempo que precisei me encontrar, processava a dor, tive o reflexo de ser pros meus filhos quase que as duas figuras”, ainda complementou o pai de Romeu e Gael.

Thales ainda deu detalhes sobre a rotina da família, que conta com a ajuda das avós dos meninos: “A gente tem um esquema de rodízio nesse apoio, cada dia uma avó busca na escola. Nos dias em que estou no consultório, porque às vezes é um horário que eu não posso buscar”.

“Déa [Lúcia, mãe de Paulo Gustavo] e Penha [madrasta de Paulo] sempre me ajudam muito, a gente se manteve muito próximo. E acho que esses laços foram construídos a partir do momento que a gente constituiu essa família. Na nossa Lua de Mel, a gente levou nossas duas famílias”, ainda contou Thales sobre a proximidade das famílias.

O médico ainda comentou que, assim como em qualquer família, existem discordâncias e dificuldades. Mas, o viúvo de Paulo Gustavo tem certeza que estes laços familiares são para sempre: “Não tenho medo desse laço se perder, embora oscilações aconteçam, como em todas as famílias, têm momentos de discussão e discordância em algum momento. Mas eu sei que onde tem amor, esse amor enraizado, cuidando um do outro, tem essa corresponsabilidade”.

"Educar é muito difícil, né? E principalmente sem um companheiro agora, essa corresponsabilidade é importante." #PapoDeSegundaNoGNTpic.twitter.com/Uksy1CLMDL — Canal GNT (@canalgnt) June 27, 2023

Avó!

No mês passado, a mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia comentou sobre sua relação com o genro Thales Bretas. A mãe de Paulo que atualmente participa do programa "Domingão com Huck" foi convidada para participar do podcast "Quem Pode, Pod" apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

"Meu genro é maravilhoso. A gente se dá muito bem”, disse Déa se declarando. "As pessoas quando me perguntam de Thales eu digo que me dou muito bem”, ainda comentou.