Viúva de Erasmo Carlos comparece à Missa de sétimo dia do cantor

Viúva de Erasmo Carlos, familiares e amigos famosos comparecem à Missa de sétimo dia do cantor

A missa de sétimo dia do cantor Erasmo Carlos, que faleceu no último dia 22, aconteceu durante a tarde desta terça-feira, dia 29, e contou com a presença de muitos amigos famosos, familiares e da viúva do cantor, Fernanda Passos (32). O apresentador Bruno de Luca, a cantora Paula Toller e o cineasta Lui Farias também compareceram ao local.

O cantor Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos de idade. Ele estava internado em um hospital, no Rio de Janeiro, desde o início de novembro. Erasmo Carlos foi um dos pioneiros do rock brasileiro e era conhecido como 'Tremendão'. O artista fez uma longa parceria com Roberto Carlos na música.

Missa de sétimo dia de Erasmo Carlos - AgNews/Fabricio Pioyani

Viúva de Erasmo Carlos resgata vídeo do casamento com o cantor

Na manhã desta terça-feira, dia 29, Fernanda Passos ainda usou as redes sociais para relembrar um momento especial do casal. Ela recordou a cerimônia de casamento com um vídeo, onde aparece repetindo os votos soprados pelo padre e ri quando o sacerdote diz para que ela o chame de "Tremendão", como era conhecido.

Na legenda, Fernanda escreveu mais um texto poético, que estão cada vez mais frequentes em suas publicações: “- amooor, quer casar comigo?

- eu já sou casado com você, mas me caso de novo a hora que você quiser, em qualquer religião.

- a igreja está ali atrás!

Não deu tempo, Vido… e hoje na igreja será a missa de 7º dia. 7 dias já, amor! Caramba!”, começou Fernanda, relatando o diálogo do casal.

“No vídeo você soprou como gosta de ser chamado… e é também a forma que eu mais gosto de te chamar. Vido, eu reclamava que você não me dava um apelido só, que não tinha um jeito só de me chamar. Amorzão, se não fossem todos esses apelidinhos para lembrar, como eu estaria de pé?”, finalizou.