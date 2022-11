No sétimo dia de morte de Erasmo Carlos, viúva resgata vídeo do casamento; Veja!

Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Passos, recordou os votos que fez para o marido no matrimônio

A viúva de Erasmo Carlos, que morreu aos 81 anos, recordou a cerimônia de casamento com um vídeo nas redes sociais. Esta terça-feira, 29, marca o sétimo dia de sua morte e será celebrado com uma missa.

Juntos e de mãos dada no vídeo, Fernanda Passos (32) repete os votos soprados pelo padre e ri quando o sacerdote diz para que ela o chame de "Tremendão", como era conhecido. Na legenda, mais um de seus relatos poéticos e sofridos.

"- amooor, quer casar comigo? - eu já sou casado com você, mas me caso de novo a hora que você quiser, em qualquer religião. - a igreja está ali atrás!", começou.

"Não deu tempo, Vido… e hoje na igreja será a missa de 7º dia. 7 dias já, amor! Caramba!", lamenta a pedagoga.

"No vídeo você soprou como gosta de ser chamado… e é também a forma que eu mais gosto de te chamar. Vido, eu reclamava que você não me dava um apelido só, que não tinha um jeito só de me chamar. Amorzão, se não fossem todos esses apelidinhos para lembrar, como eu estaria de pé?", questionou.

Veja a publicação de Fernanda Passos para Erasmo Carlos: