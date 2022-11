Viúva de Erasmo Carlos recorda como foram seus últimos momentos com o cantor

Fernanda Esteves, viúva do cantor Erasmo Carlos, fala sobre sua última interação com o artista, que faleceu na última terça-feira, 22

Há pouco menos de uma semana, na última terça-feira, 22, Erasmo Carlos (81), o famoso Tremendão, faleceu e deixou a música brasileira triste. Nesta segunda-feira, 28, a viúva do artista, Fernanda Esteves (32) decidiu compartilhar com seus seguidores e fãs de Erasmo como foram seus últimos momentos com o amado.

“Não tenho nada valioso o suficiente que eu possa oferecer para ouvir sua voz mais uma vez, sentir seu cheiro, seu toque… 3 segundos bastariam. Amor, eu só queria dar tchau… Não me empenhei no tchau, porque o Dr. disse que seriam só 2 ou 3 dias para o seu pulmão descansar…”, começou ela.

“Eu não quis me empenhar naquele tchau, não era um tchau! Você segurou firme a minha mão, tentou falar comigo… mas eu estava tão desnorteada com a sua dor, que não parei direito para ouvir”, continuou.

“Amor, seu abraço… eu me envolvia com os seus braços ao meu modo, e você achava engraçado. Era eu quem conduzia o abraço. A gente sempre falava sobre a minha solidão, mas eu sempre era convicta de que tinha você. Eu ainda sou, amor… mas onde você está?", completou, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Veja a publicação de Fernanda Esteves, falando sobre seus últimos momentos ao lado de Erasmo Carlos, o Tremendão:

Fernanda Esteves faz desabafo após velório de Erasmo Carlos

A pedagoga Fernanda Esteves escreveu um recado nas redes sociais para desabafar após o velório do marido, o cantor Erasmo Carlos. Ela fez um desabafo sobre o que viveu no dia e como está se sentindo.

"Nenenhô! Você sentiu a brisa do mar? A água gelada bater e levar nossos nomes? Você tava aonde? Comigo? Em mim? Na varanda me olhando? Me sinaliza pra eu não morrer de desespero! Do palco você sempre queria saber onde eu estava sentada para olhar na minha direção. Eu tô desesperada, estou com medo de esquecer dos detalhes da gente, amoooor! Meu cérebro, há muito só funcionava para guardar o que era importante pra te cuidar e fazer feliz, e se eu não guardei na memória o que é realmente importante pra agora?", disse ela.