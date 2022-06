Vitória Strada agradece após marcar presença na Parada LGBTQIA+: ''Foi emocionante demais!''

Vitória Strada celebrou sua participação na Parada LGBTQIA+ de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 18h10

No último domingo, 20, Vitória Strada (25) marcou presença na Parada LGBTQIA+ mais de São Paulo e fez questão de falar sobre o assunto em suas redes sociais.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece no meio de um trio elétrico, ao lado de sua namorada, Marcella Rica (30), curtindo muito o momento, usando looks estilosos que combinavam entre si.

Na legenda, ela celebrou a sua participação no evento tão especial: "É a maior Parada LGBTQIA+ do mundo! É dia de celebrar o amor e o respeito brilhando em todas as cores e cantos da paulista. E foi lindo! Foi emocionante demais!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "As fotos de milhões da gata!", escreveu um. "Perfeição!", falou outro. "Que incrível!", disse um terceiro.

Ao ver o post, Marcella também deixou seu comentário para a amada: "Te amo. E tenho um orgulho sem fim do nosso amor."

Confira os cliques de Vitória Strada curtindo a Parada LGBTQIA+: