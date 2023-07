Vitor Thiré compartilha desafios de Vai na Fé e entrega dificuldades na carreira: 'Loucura'

Vitor Thiré, de Vai na Fé, refletiu sobre seus 15 anos como ator e entregou dificuldades na carreira

Vitor Thiré (29), que interpreta Lucas em Vai na Fé, completou 15 anos de carreira na atuação. Em entrevista à Contigo!, o ator compartilhou os desafios de entrar para o elenco da novela quando ela já estava em produção, refletiu sobre os anos de profissão e ainda entregou dificuldades na carreira: "Loucura".

"Não é uma carreira fácil, até porque não tem profissão fácil, não existe isso. A gente tem que estudar para o que quer que seja. É a delícia e a loucura - não vou dizer a dor -, o ônus e o bônus. É uma delícia porque é o que eu amo, é o que eu sei fazer e que eu já faço há muito tempo. Muito, claro, pela influência da minha família, mas também porque eu quis. Quando pisei no palco pela primeira vez, senti um negócio indescritível", compartilhou o ator de Vai na Fé sobre seus 15 anos de carreira.

"Estou com 29 anos, tenho mais da metade da minha vida de carreira e é muito bom poder estar debutando nessa novela", acrescentou Vitor Thiré . O ator também entregou como foi se juntar ao elenco de Vai na Fé: "Foi um desafio no sentido de entender a atmosfera mais rápido do que eu estava, mas a equipe, o elenco e todo mundo me recebeu tão bem".

"Já assistia a novela, não assistia todos os dias, mas aí [quando entrei], passei a ver com mais frequência para poder me interar mais. Já amava a novela, está incrível. Foi mais uma questão de ajuste mesmo, prestar mais atenção no núcleo da Vilma - que era o que eu ia entrar - e fui chegando aos pouquinhos. Ainda tem muita coisa que vai acontecer e que a gente vai descobrir", entregou o ator de Vai na Fé.