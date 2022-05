Virginia revela que está melhor da enxaqueca mas segue internada

Virginia Fonsenca foi internada no último dia 15 depois de uma forte enxaqueca

Nesta terça-feira, 17, Virginia Fonseca (23) revelou por meio do seu Instagram que acordou melhor depois de ser internada com uma forte enxaqueca no último dia 15.

A influenciadora mesmo contando nos stories que acordou melhor, segue internada em um hospital de São Paulo. De acordo com assessoria da esposa do cantor Zé Felipe (24), Virginia: "Segue internada, ainda com dores de cabeça. Em virtude disso, continua fazendo vários exames", contou a assessoria para a coluna do jornalista Leo Dias.

Um dia depois da internação da influenciadora, Zé Felipe e a filha Maria Alice foram visitar Virginia no hospital. Nesta terça-feira, a filha do casal voltou para o hospital alegrar o dia da mãe.

No primeiro dia de visita da família, Virginia fez um post e disse estar muito grata pela presença da família. "Muito grata por tudo que acontece na minha vida e sei que tudo tem um porquê, sigo aqui cuidando da minha saúde", escreveu a influenciadora na legenda.

