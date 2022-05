Virginia Fonseca recebe a visita do marido, da filha e da mãe no hospital

Internada em São Paulo, Virginia Fonseca comemora visita da família: 'Meus amores chegaram'

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 17h47

A influenciadora digital Virginia Fonsecasegue internada em um hospital de São Paulo após ser diagnosticada com crise de enxaqueca. Nesta segunda-feira, 16, ela recebeu a visita da família no final da tarde e agradeceu pelo carinho.

A estrela mostrou uma foto com a filha, Maria Alice, no colo e rodeada pelo marido, Zé Felipe, e pela mãe. “Meus amores chegaram em São Paulo para ficar pertinho de mim. Muito grata por tudo que acontece na minha vida e sei que tudo tem um porquê, sigo aqui cuidando da minha saúde, com excelentes profissionais e logo logo, se Deus quiser, estarei 100% de novo”, disse ela na legenda.

Nos comentários, Zé Felipe apoiou a esposa, que está grávida de quatro meses do segundo filho do casal. “Amém, meu amor, amamos vocês demais”, disse ele.

Virginia Fonseca recebe o carinho da família: