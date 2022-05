Virginia Fonseca fala de sua internação: 'Bastante dor'

Grávida pela segunda vez, Virginia Fonseca está internada e atualiza seu estado de saúde

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 09h36

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) foi internada no último final de semana com fortes dores de cabeça e continua em observação no hospital. Na manhã desta segunda-feira, 16, ela compartilhou novos stories para atualizar seu estado de saúde.

Grávida do segundo filho com o cantor Zé Felipe (24), ela contou que ainda sente dor mesmo com os medicamentos. “Bom dia, gente. Acordei com bastante dor de cabeça ainda. Esse trem de enxaqueca não é brincadeira não, viu”, disse ela ao postar uma selfie.

Além disso, Virginia também mostrou uma imagem de sua conversa com a filha, Maria Alice (11 meses), por meio de um vídeo no celular. “Minha vida todinha. Tá com a vovó dela só aprontando. Socorro, Deus”, comentou.

Aniversário da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca já está nos preparativos para a festa de aniversário de um ano da filha. Há poucos dias, ela mostrou o convite da celebração nas redes sociais. "A gente resolver fazer esse vídeo do nada, porque acabou de chegar aqui em casa o convite de aniversário da Maria Alice. Vou abrir junto com o pessoal e vou ver junto com vocês. Eu já sei como vai ser, só que eu ainda não vi pessoalmente... Vi o vídeo como ia ser e tal...", disse ela.

O tema escolhido por eles foi Tutti-Frutti, um dos apelidos carinhosos para a herdeira. "A festa vai ser no dia 30 de maio, às 17 horas. Sem o convite individual não entra no local. O mundo da Tutti-frutti. E como é que funciona? Você puxa aqui e está escrito: 'spray me'. E o cheiro é de Tutti-frutti. E aí aparece: Maria Alice faz um aninho, dia 30 de maio, às 17h. Olha isso! Que chique! No final está escrito: 'indispensável a apresentação do cartão magnético e o passaporte de vacinação na entrada do evento'. Ficou muito lindo! Estou apaixonada por esse convite!", declarou a loira.